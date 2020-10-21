Грузия: часть заложников в захваченном банке освобождена, злоумышленник скрылся

Часть заложников в захваченном в грузинском городе Зугдиди банке освобождена. Грузинские СМИ сообщают, что захвативший заложников мужчина, предположительно, уехал с тремя заложниками на полицейской машине.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как сообщается, сотрудники правоохранительных органов передали захватившему заложников мужчине денежную сумму.

Ираклий Кварацхелия, заложник, который выходил на связь с грузинским телевидением, некоторые время назад написал на своей странице в "Фейсбуке", что все, кроме троих заложников, освобождены.

По его словам, представитель полиции принес деньги, и они вместе с грабителем покинут здание через несколько минут.

Тем времени на кадрах, показанных по грузинскому ТВ, видно, как из здания банка выводят женщин. Комментарии они не дают. В самом здании находятся представители правоохранительных органов. Территория по-прежнему огорожена. Но МВД пока также не комментирует ситуацию.

Как видно из кадров, распространенных грузинскими СМИ, мужчина в камуфляже покидает здание банка, предположительно, с заложниками. После этого они садятся в полицейскую машину.

По сообщениям грузинских СМИ, предположительно, один из заложников — начальник краевой полиции Самегрело-Верхняя Сванетия Авто Галдава. Согласно сообщениям, он вел переговоры с захватчиком заложников и передал ему деньги.

Захват заложников, как это было

Противостояние в центре Зугдиди, где филиал Банка Грузии был окружен полицией и спецназом, продолжалось больше пяти часов.

Полиция получила уведомление о вооруженном нападении на банк и захвате заложников в 14:21 по местному времени.

Один из заложников с разрешения нападавшего связался по видеосвязи с телеканалами "Мтавари Архи" и TV "Пирвели".

Он представился как Ираклий Кварацхелия, сообщил, что напавший на банк вооружен, и заявил, что применение силовых методов правоохранителями приведет к жертвам.

На кадрах были видны женщины и мужчины, которые сидят на полу, а также вооруженный мужчина в маске и камуфляже. Всего, по словам Кварацхелия, в заложниках оставалось 18 человек.

По другим сообщениям, всего заложников было 19. Позже трое женщин из числа заложников были отпущены.

Нападавший требовал 500 000 долларов, вертолет или машину и гарантии безопасности.