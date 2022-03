Грузия и Молдова подали заявки на вступление в Евросоюз

Грузия и Молдова вслед за Украиной оформили заявки на вступление в Европейский Союз по ускоренной процедуре. Об этом сообщили власти обеих стран в четверг, 3 марта. Об этом пишет Deutsche Welle.

"В нынешней сложной ситуации мы должны действовать быстро и четко, чтобы обеспечить европейское будущее, свободу и демократию для наших граждан", — заявила президент Молдовы Майя Санду. В своем аккаунте в Twitter она выложила фотографию с церемонии подписания официальной заявки на предоставление стране статуса кандидата в ЕС, отметив, что граждане Молдовы "готовы упорно трудиться ради стабильного и процветающего будущего в семье европейских государств".

The time is now: #Moldova officially signs the application for membership to join the #European Union. 🇲🇩 citizens are prepared to work hard towards a stable and prosperous future in the 🇪🇺 & the family of European states. pic.twitter.com/35a2q9WCaW

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в четверг подписал аналогичную заявку. Он отметил, что это — "исторический день" для страны. "Заявка на членство в ЕС — еще один важный этап на пути к европейской интеграции Грузии. Этап, который открывает новую страницу нашей истории", — заявил Гарибашвили. По его словам, грузинский народ всегда был ориентирован на Европу, а европейское будущее — "безальтернативный план действий и программа, определенные грузинским народом для любого грузинского правительства".

Today is a historic day for 🇬🇪, we have officially applied for the Membership of the European Union 🇪🇺. We have proved that we are a part of the European family & 🇪🇺 path is an irreversible choice for the Georgian people! pic.twitter.com/ysaj1JCOY6