Грузия не будет вводить экономические санкции против России
Foto: AP/Scanpix/LETA

Руководство Грузии не будет вводить экономические санкции против России из-за военных действий в Украине, так как действует исходя из национальных интересов, сказал грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

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"Введение экономических санкций с нашей стороны не произойдет, и я хочу еще раз пояснить, что этим заявлением, этим решением наша команда и лично я руководим страной, исходя из национальных интересов народа", — заявил премьер журналистам. По его словам, никто не сможет переубедить его поменять позицию по этому вопросу.

Ранее премьер уже сообщал, что Грузия не присоединится к введенным Западом финансовым и экономическим санкциям против России.

Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

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