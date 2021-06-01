Грузия открыла сухопутные границы
Foto: Shutterstock

Грузия во вторник, 1 июня, открыла свои сухопутные границы, закрытые с марта прошлого года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба республиканского координационного совета по борьбе с COVID-19.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Принято решение об открытии сухопутных границ с 1 июня", — говорится в сообщении.

Ранее глава оперштаба межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе уточнил, что пересечение границ будет возможным либо при наличии документа, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации, либо при наличии отрицательного ответ на ПЦР-тест, сделанного не ранее чем за 72 часа до приезда в страну. Также рекомендуется при себе иметь страховой полис.

С 1 февраля 2021 года Грузия сняла ограничения на международные рейсы, введенные ранее из-за коронавируса. Запрет действовал 10 месяцев.

Грузия граничит с Турцией, Арменией, Азербайджаном и Россией.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Gazeta.ru

Sharing Options

1

Source

Gazeta.ru

Tags

Грузия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Эликсир лета и приключений: 12 вдохновляющих киноисторий
Чемпионат мира по хоккею вместе с Wolt начался!
От классики до пророчеств. Фильмы ужасов, леденящие кровь
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях