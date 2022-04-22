Губернатор аннексированного Севастополя назвал имя моряка, погибшего на крейсере "Москва"

Пару часов назад российское министерство обороны признало факт гибели одного моряка на крейсере "Москва" (еще 27 человек, по его версии, до сих пор числятся "пропавшими без вести"). Губернатор Севастополя, аннексированного Россией, Михаил Развозжаев, назвал имя и звание погибшего: старший мичман Иван Вахрушев.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Иван Леонидович погиб геройски. Он руководил своей командой, вывел матросов когда начался пожар, потом спустился, заглушил котельную, но сам уже не успел выбраться", — написал Развозжаев в "Телеграме".

Имя погибшего мичмана появилось в СМИ за пять дней до официального признания его гибели российскими властями, его назвали журналисты "Радiо Свобода".