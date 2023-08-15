Губернатор Брянской области РФ заявил о попытке прорыва украинской диверсионной группы
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась зайти на территорию Брянской области, утверждает губернатор российского региона Александр Богомаз.

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По словам Богомаза, диверсанты пытались попасть на российскую территорию через село Курковичи. Их продвижение предотвратили военные и сотрудники ФСБ, утверждает брянский губернатор.

"Пострадавших нет. В результате обстрела со стороны ВСУ погибло одно животное сельхозпредприятия, имеются частичные повреждения производственных помещений, автомобиля", — рассказал чиновник.

Минобороны РФ пока что не комментировало ситуацию.

Ранее командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что сегодня российская ДРГ из 12 человек пыталась прорваться в Черниговскую область Украины.

"Приближение к контрольной полосе с разных сторон двух вооруженных групп боевиков заметил часовой на посту наблюдения. Завязался стрелковый бой. [...] Понеся потери ранеными и убитыми, враг отошел в обратном направлении", — заявил Наев.

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