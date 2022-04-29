Губернатор Брянской области заявил об обстреле погранперехода
Foto: Krievijas un Ukrainas robeža.

В Брянской области пограничный пункт в поселке Белая Березка подвергся обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, пишет ТАСС.

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По словам Богомаза, погранпереход подвергся обстрелу из минометов, жертв нет.

"Были повреждены сети водо- и электроснабжения", — сообщил он.

Украинская сторона пока не комментировала обвинения в обстреле.

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