Губернатор Брянской области заявил об обстреле погранперехода

В Брянской области пограничный пункт в поселке Белая Березка подвергся обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, пишет ТАСС.

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По словам Богомаза, погранпереход подвергся обстрелу из минометов, жертв нет.

"Были повреждены сети водо- и электроснабжения", — сообщил он.

Украинская сторона пока не комментировала обвинения в обстреле.