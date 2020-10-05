Губернатор Камчатки назвал возможные причины загрязнения воды

Власти Камчатского края рассматривают три причины, которые могли привести к загрязнению прибрежной акватории Тихого океана. Об этом заявил на брифинге губернатор региона Владимир Солодов. Его слова приводятся на сайте краевого правительства, пишет портал РБК.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Среди возможных вариантов, которые стали отрабатываться, — версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека, с разливами каких-то веществ. Ученые говорят о том, что это также может быть связано с природными явлениями, с поведением водорослей, которых во время шторма вынесло на береговую линию. Прорабатывается версия, связанная и с сейсмической активностью", — сказал Солодов.

Глава региона добавил, что в настоящее время нет оснований говорить о какой-то конкретной версии. Он призвал дождаться расширенных результатов проб.

Как ранее заявила глава Камчатгидромета Вера Полякова, загрязнение могло произойти в придонном слое, в связи с чем первоначальные пробы, которые отбирали на поверхности, не показали значительных превышений по нефтепродуктам и фенолу.

По словам Поляковой, на территорию Камчатки в период с 28 на 29 сентября пришел циклон, и в акватории Авачинской бухты и прибрежных районах порывы ветра достигали более 25 м/с в направлении побережья, а волны доходили до 6 м. В связи с чем Полякова предположила, что сильное волнение на море подняло морских животных со дна бухты и вынесло их на берег.

3 октября региональное Минприроды опубликовало в Facebook видеозапись, сделанную на пляже, в котором утверждалось, что вода и песок абсолютно чистые. В тот же день журналист Юрий Дудь опубликовал в Instagram видео, снятое местными серферами, на кадрах которого видны нефтяные пятна и останки животных на берегу.

На следующий день жители Камчатки сообщили об изменении цвета воды на Халактырском пляже. После пребывания в воде у людей покраснели глаза и ухудшилось самочувствие, а на берегу обнаружили большое количество морских животных.

По словам вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, из-за загрязнения окружающей среды и массовой гибели животных на Камчатке завели административное дело ст. 8.42 КоАП РФ ("Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта".