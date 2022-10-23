Губернатор Курской области рассказал о двух новых линиях обороны

Россия построила и укомплектовала две линии обороны в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

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По его словам, еще одна линия строится и будет готова до 5 ноября. Старовойт отметил, что работа велась совместно с минобороны и пограничным управлением по Курской области.

Ранее о строительстве защитных сооружений в еще одном приграничном регионе - Белгородской области - сообщал губернатор Вячеслав Гладков.

В строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области, возможно, принимала участие и группа наемников ЧВК "Вагнер". Об этом, в частности, пишет телеграм-канал Grey Zone, который, как утверждают его создатели, связан с ЧВК.

20 октября на этом канале было опубликовано высказывание, приписываемое руководителю "Вагнера" Евгению Пригожину, согласно которому ЧВК "занимается не только возведением оборонительных сооружений, но и созданием народного ополчения на территории Белгородской области".

Кроме того, по его словам, в области "несколько предприятий производит необходимые элементы для фортификационных сооружений".

Ранее в этом телеграм-канале и информационном агентстве РИА ФАН публиковались репортажи о строительстве линии обороны в Луганской области Украины, которую контролируют российские войска.