Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо обвинен в домогательствах. Его называли звездой либеральной Америки и прочили в президенты

Расследование в отношении губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо свидетельствует, что он домогался многих женщин, включая сотрудниц своего офиса. Объявляя результаты расследования, генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подчеркнула, что губернатор-демократ тем самым нарушил законы штата и федеральные законы.

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В прошлом году несколько женщин обвинили Куомо в сексуальных домогательствах. Куомо отвергал обвинения в том, что трогал женщин неподобающим образом, и отказался уйти в отставку, несмотря на призывы своих коллег-демократов.

Теперь губернатору может быть объявлен импичмент, американская полиция также может возбудить против него уголовное дело.

В ответ на результаты расследования президент США Джо Байден заявил, что Куомо следует уйти со своего поста. "Я думаю, он должен подать в отставку, — сказал Байден журналистам в Белом доме. — Насколько я понимаю, законодательный орган штата может принять решение об импичменте. Этого мне пока точно не известно. Я еще не ознакомился со всеми сведениями".

Расследование в отношении губернатора длилось около месяца, следователи опросили почти 200 человек, в том числе его сотрудниц и некоторых женщин, жаловавшихся ранее на Куомо. Были изучены десятки тысяч документов, фотографий и текстовых сообщений.

"В итоге независимое расследование пришло к заключению, что губернатор Нью-Йорка домогался множества женщин и, поступая таким образом, нарушил федеральные законы и законы штата", — заявила генеральный прокурор Нью-Йорка. Куомо, по ее словам, трогал женщин без их согласия и одобрения и позволял себе многочисленные оскорбительные комментарии.

В одном случае Куомо и его подчиненные предприняли ответные действия против бывшей сотрудницы, обвинившей губернатора в неподобающем поведении, сказала Летиция Джеймс.

Другие женщины рассказывали, как губернатор их щупал, целовал и сажал к себе на колени. Его ассистентка обвинила губернатора в том, что он залез ей под блузку и схватил за грудь.

Всего с обвинениями против 63-летнего главы штата выступили 11 женщин, девять из которых по-прежнему находятся на госслужбе.

Среди них — сотрудница полиции, которую губернатор, проходя мимо, несколько раз погладил по животу, спросив, сколько ей лет. "Еще нет 30", — ответила полицейская. На это недавно разведенный Куомо пошутил, что она "слишком стара для него".

Согласно материалам расследования, губернатор предлагал своей помощнице Шарлотт Беннетт сделать татуировку на интимных частях тела, интересуясь, есть ли у нее где-нибудь на теле пирсинг.

Вдобавок на Куомо жалуются еще и из-за того, что он, по словам его критиков, создал у себя в офисе невыносимую рабочую обстановку.

"Это была обстановка, в которой нельзя было сказать губернатору "нет", а если вы расстроили его или кого-то из руководства, вас могли списать со счетов, задвинуть по службе, а то и хуже", — рассказывает один из руководителей расследования Джун Ким.

"При этом, по словам свидетелей, ежедневный флирт, физическая близость и неподобающие комментарии губернатора были в порядке вещей", — говорит он.

Сам Куомо категорически отвергает обвинения в домогательствах.

"Я хочу, чтобы вы знали непосредственно от меня, что я никогда никого не трогал неподобающим образом и никого сексуально не домогался. Мне 63 года. Я всю жизнь прожил на виду у публики. Я не такой и никогда таким не был", — заявил во вторник Эндрю Куомо.

Сам виноват

Кирилл Белянинов, Би-би-си, Вашингтон

Губернатор-демократ Эндрю Куомо, ставший за время пандемии одним из самых известных политиков в Соединенных Штатах, может винить только себя в разгоревшемся скандале.

В марте этого года, после того, как несколько женщин, работавших в администрации штата, заявили о сексуальных домогательствах со стороны губернатора, Куомо лично поручил генеральному прокурору Летиции Джеймс начать расследование этих обвинений.

Результаты этого расследования генпрокурор и огласила во вторник, заявив, что теперь губернатор Куомо должен принять решение о своей отставке.

В начале этой недели сразу несколько ведущих американских СМИ сообщили, что следователи из группы, созданной генпрокурором штата Нью-Йорк, в течение 11 часов допрашивали губернатора Куомо.

После этого анонимный сотрудник канцелярии главы штата сообщил, что сам губернатор считает, что допрос прошел "очень хорошо".

"Он достаточно умен для того, чтобы понимать, что вы никогда не узнаете все детали того, что могло происходить" — добавил чиновник.

Похоже, правда, что члены законодательного собрания штата Нью-Йорк придерживаются другого мнения.

Еще весной этого года Куомо, занимавший свой пост три срока подряд, заявил, что собирается выдвинуть свою кандидатуру на четвертый.

Теперь делегаты собрания обсуждают возможность объявления импичмента губернатору. В поддержку именно такого решения уже высказались более 50 законодателей, в том числе и многие демократы.

Комментируя эту инициативу, спикер законодательного собрания Карл Хисти счел нужным уточнить, что претензии к губернатору вовсе не ограничиваются обвинениями в сексуальных домогательствах.

Законодатели намерены привлечь Куомо к ответу за ошибки, допущенные властями штата в борьбе с пандемией коронавируса. В числе претензий лично к губернатору — отданное им в марте 2020 года распоряжение о размещении больных коронавирусом в домах престарелых.

Только за последний год, согласно результатам отдельного расследования генпрокуратуры штата, число смертей от вируса в домах престарелых превысило 4 тыс. человек.

Законодатели собираются выяснить также, насколько соответствовали закону попытки самого Куомо заработать на пандемии.

В разгар эпидемии губернатор опубликовал книгу мемуаров "Американский кризис", посвященную тому, как власти Нью-Йорка боролись с вирусом. Гонорар Куомо составил 5,1 млн. долларов.