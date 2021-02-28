Губернатор штата Нью-Йорк дважды за неделю обвинен в домогательствах

В США губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо обвинен в сексуальных домогательствах. Его бывшая помощница по вопросам здравоохранения Шарлотта Беннетт рассказала изданию The New York Times, что в июне 2020 года 62-летний чиновник расспрашивал ее об интимной жизни и жаловался на одиночество. Женщина расценила это как попытки вступить с ней в связь, отмечает газета в субботу, 27 февраля.

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Сам глава региона заявил, что общался с Беннетт в качестве наставника, никогда не заигрывал с подчиненной и не намеревался совершать неуместные действия. Куомо охарактеризовал ее как трудолюбивую и ценную сотрудницу. Губернатор Нью-Йорка распорядился организовать независимое расследование и призвал жителей штата воздержаться от спекуляций до его окончания.

Это уже второе обвинение в домогательствах в адрес Куомо за последние дни. Ранее экс-помощница губернатора по вопросам экономики Линдси Бойлан рассказала о его домогательствах с 2016 по 2018 годы. В частности, чиновник однажды поцеловал ее без разрешения, подчеркнула Бойлан. Однако в офисе Куомо отвергли обвинения бывшей сотрудницы.