Гудбай, Байден? Станет ли Сандерс противником Трампа на выборах президента США

Бывший вице-президент США Джо Байден, считавшийся фаворитом президентской гонки представителей Демократической партии, проиграл вторые по счету предварительные выборы, уступив независимому сенатору Берни Сандерсу и экс-мэру Питу Буттиджичу. Смогут ли они составить конкуренцию Дональду Трампу?

Триумфатор вечера в Нью-Гемпшире, независимый сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс назвал результаты голосования "началом конца Трампа".

Всего в Нью-Гемпшире проголосовали около 280 тысяч демократов, и 26% голосов достались 78-летнему Сандерсу — убежденному политику крайне левого толка.

Однако своего ближайшего преследователя — 38-летнего Пита Буттиджича, придерживающегося более центристских взглядов — он обошел лишь на 1,6%, что составляет примерно 4300 голосов.

Результаты предварительных выборов в штате Нью-Гемпшир, завершившихся вечером во вторник, 11 февраля, заставили наблюдателей в США признать, что Сандерс может стать кандидатом на пост президента от Демократической партии.

"Во время кампании 2016 года даже демократы считали его слишком левым и радикальным претендентом, — говорит политолог, профессор университета Стони-Брук Джонатан Сандерс. — Но, похоже, Байден совершил слишком много ошибок, и, как это было в свое время с Хиллари Клинтон, он не нравится даже самым ярым сторонникам Демократической партии".

В США Берни Сандерса действительно считают социалистом. Его противники постоянно напоминают о том, что в юности будущий сенатор вступил в молодежное подразделение Социалистической партии Америки, а в конце 1980-х провел 10 дней в поездке по Советскому Союзу, проведя именно в этой стране свой "медовый месяц".

К полуночи по местному времени результаты огласили результаты с 90% избирательных участков, где голосовали представители Демократической партии. По официальным данным, независимый сенатор получил 26% голосов, ненамного опередив бывшего мэра города Саут Бэнд в штате Индиана Пита Буттиджича. Сенатор от штата Миннесота Эмми Клобушар стала третьей, получив почти 20% голосов.

За несколько минут до объявления результатов голосования, выступая перед своими сторонниками в штате Нью-Гемпшир, Сандерс объявил, что именно он станет претендентом на президентский пост от Демократической партии.

"Мы побеждаем, — сказал он. — Так проголосовали люди в (штате) Айова, и, победив здесь сегодня, мы отправимся в Неваду, Южную Каролину, и там мы тоже победим".

Результаты голосования в штате Нью-Гемпшир заставили двух претендентов на президентский пост заявить о своем отказе от участия в предвыборной гонки. Об этом официально сообщили предприниматель Эндрю Янг и сенатор от штата Колорадо Майкл Беннет. Таким образом, в следующих предварительных выборах будут участвовать только девять представителей Демократической партии.

Успех Берни Сандерса в Нью-Гемпшире сторонники демократов в США расценили как победу представителей крайне левого крыла в партии. За независимого сенатора проголосовала молодежь, а также представители афроамериканского и испанского сообщества в Соединенных Штатах.

Сможет ли Берни Сандерс дойти до конца?

Энтони Зуркер

Обозреватель Би-би-си, Северная Америка

Джо Байден — единственный кандидат, опережающий Берни Сандерса в национальных опросах — ранен, и, возможно, смертельно.

Пит Буттиджич уверено занял второе место, но пока неясно, ожидает ли его такой же успех за пределами первых двух проголосовавших штатов.

Его ближайшая соперница в левом либеральном крыле — [Элизабет] Уоррен — еще должна доказать, что может приблизиться к Сандерсу. Успех Эми Клобушар говорит о том, что она все время будет где-то рядом, пользуясь умеренной поддержкой.

В 2016 году Сандерс уперся в избирательную стену как раз после Нью-Гемпшира. Теперь, учитывая большое количество денег, проверенных в бою организаторов его общенациональной кампании и разделенную оппозицию, путь Сандерса вперед на данный момент выглядит самым ярким, хотя успех и не гарантирован.

Он может стать самым левым кандидатом из всех, кого демократы номинировали на президентский пост со времен Джорджа Макговерна. И среди партийного истеблишмента есть еще многие, кто с замиранием сердца вспоминает, как в 1972 году его разгромил Ричард Никсон.

Бывший мэр города Саут Бэнд Пит Буттиджич, которого оппоненты часто обвиняют в отсутствии опыта в большой политике, в ответ на победу сенатора Сандерса объявил, что тот не сможет составить конкуренцию Дональду Трампу. Согласно всем опросам общественного мнения, именно способность бросить вызов Трампу сторонники Демократической партии считают главным качеством для потенциального кандидата в президенты.

"Мы не сможем победить самого спорного президента в современной истории Америки, голосуя за человека, которого не поддерживает большинство, — сказал он, выступая перед своими сторонниками в городке Наша в штате Нью-Гэмпшир. — Политическая позиция, которая отрицает любой оппозиционный взгляд, приведет к переизбранию Дональда Трампа".

Берни Сандерс действительно придерживается радикальных, с точки зрения американских избирателей, позиций. Он выступает за бесплатное медицинское обслуживание для всех, отмену платного высшего образования, легализацию употребления марихуаны во всех штатах и повышение налогов для самых богатых американцев.

Проигравший в ходе этого голосования Джо Байден, до предварительных выборов считавшийся фаворитом в борьбе за выдвижение, объявил, что не намерен сдаваться. Еще до оглашения результатов голосования в Нью-Гэмпшире он покинул штат и провел встречу со своими сторонниками в Южной Каролине. По словам Байдена, поражение на первых предварительных выборах никак не скажется на его шансах во время выборов президента США.

"Очень важно, что Айова и Невада уже высказали свое мнение, — сказал Байден, перепутав штат Нью-Гэмпшир со штатом Невада. — Но посмотрите, мы должны услышать, что думают все, от Невады до Южной Каролины, до "супервторника" и так далее. Тогда мы все сможем принять решение".

"Супервторник" — это день в США, когда предварительные выборы пройдут в наибольшем количестве штатов. В этом году оно состоится в 15 штатах Америки. Традиционно по результатам голосования определяется и наиболее вероятный претендент на президентский пост от одной из партий. Похоже, бывший лидер гонки, экс-вице-президент Джо Байден им уже не станет.

При этом аналитики без излишнего оптимизма оценивают и шансы нынешних победителей — Берни Сандерса и Пита Буттиджича — на успех в президентской гонке.

"Оба представляют слишком разные фракции в Демократической партии, — говорит Джонатан Сандерс. — Сандерса поддерживают молодежь и крайне левые сторонники демократов, и его вряд ли поддержат на юге и Среднем Западе США, а открытый гей Буттиджич не пользуется популярностью в консервативных штатах".