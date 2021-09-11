Густой туман в Таллинне: самолет аirBaltic из Риги перенаправили в Хельсинки

Густой туман в субботу утром нарушил работу Таллиннского аэропорта, самолеты не могли взлетать и приземляться, сообщает новостной портал ERR.

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Из-за густого тумана утренний рейс авиакомпании airBaltic из Риги был перенаправлен в Хельсинки, а самолет авиакомпании Finnair, осуществлявший рейс Хельсинки-Таллинн, не мог приземлиться.

Рейсы в Ригу и Хельсинки из-за тумана были отложены примерно на три часа.

Глава отдела коммуникации Таллиннского аэропорта Маргот Хольтс подтвердил, что утром Таллинн накрыл густой туман, который нарушил работу аэропорта.