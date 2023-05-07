Hа золотодобывающей шахте в Перу погибли 27 человек

В результате пожара на золотодобывающей шахте "Ла Эсперанца" в Перу погибли по меньшей мере 27 человек. За последние десятилетия это самый серьезный единичный инцидент, связанный с перуанской горнорудной промышленностью.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По данным местных властей, во время пожара, начавшегося в субботу, было спасено два человека.

Предполагается, что причиной происшествия стало короткое замыкание электрического оборудования.

В социальных сетях появились кадры, на которых видны пламя и столб дыма, поднимающийся над шахтой.

Судя по первым сообщениям, в момент начала пожара шахтеры работали на глубине от 80 до 100 метров.

После того как начали поступать первые сообщения о происшествии, на шахту отправили около 30 сотрудников спасательных служб.

Однако местные власти рассказали, что спасательная операция осложняется географической удаленностью шахты: ближайший полицейский участок находится от нее в 90 минутах езды, а до ближайшего города туда нужно ехать несколько часов.

Шахта расположена в районе города Арекипа на юге Перу.

Как передает перуанская газета La República, родственники шахтеров начали приходить на место происшествия уже в воскресенье утром, однако в шахту их не пропустили.

Золотодобывающей шахтой "Ла Эсперанца" управляет небольшая местная компания под названием Yanaquihua, ее представители происшествие пока не комментировали.

Перу - один из крупнейших производителей золота в мире. В этой стране добывается более 100 тонн этого драгоценного металла в год, что составляет 4% мирового объема производства.

Хотя субботний пожар стал самым серьезным подобным происшествием за много лет, инциденты со смертью шахтеров в Перу нередки. Ежегодно на местных шахтах погибает несколько десятков человек.