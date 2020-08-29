Хабаровск протестует 50 дней подряд

По официальным данным, субботнее шествие в Хабаровске собрало около 1200 человек. На этот раз на акции появился специальный ящик, куда можно опускать письма для Фургала.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В Хабаровске вот уже 50 дней подряд не утихают народные протесты. В субботу, 29 августа, люди снова вышли на традиционное шествие в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и против назначения врио главы края Михаила Дегтярева. По данным портала администрации города, акция собрала около 1200 человек.

Как уточняет издание DVhab.ru, на этот раз на мероприятии было "очень мало" полиции. По версии журналистов, стражи порядка, по всей видимости, "окончательно пришли к выводу, что протестующие настроены мирно".

Некоторые из собравшихся захватили с собой плакаты: "Вова, папей (Ред. — Орфография сохранена.) чаю. Хабаровск угощает", "Сколько б власть ни штрафовала — будем биться за Фургала" — и несколько растяжек: "Просыпайтесь, города, с нашей Родиной беда", "Наш выбор — наш Фургал". В завершение шествия у здания правительства Хабаровского края собралось, по данным СМИ, несколько сот человек.

Несгибаемый Хабаровск продолжает свой протест уже 50 дней. pic.twitter.com/HXjkob3SoB — Ilya Pahomov (@ilyapahomov) August 29, 2020

Из нововведений — появление на митинге специального ящика, куда можно опускать письма для Фургала.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что направил президенту РФ Владимиру Путину послание с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.

Дело Сергея Фургала



Фургал — известный в Хабаровском крае предприниматель. В сентябре 2018 года во втором туре выборов губернатора края он с большим перевесом опередил представителя "Единой России", действовавшего губернатора Вячеслава Шпорта. 9 июля 2020 года Фургала задержали в Хабаровске по обвинению в организации убийств бизнесменов в начале 2000-х годов и доставили в Москву.

После задержания губернатора в Хабаровске не прекращаются акции в его защиту, хабаровчан поддержали жители Дальнего Востока и ряда других городов России. 20 июля президент РФ Владимир Путин отстранил Фургала от должности "в связи с утратой доверия" и назначил временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева.