Хакер пытался отравить водопровод во Флориде. Жертвами могли стать 15 тыс. человек
Foto: Shutterstock

Бдительный сотрудник водопроводной системы города Олдсмар сорвал диверсию, угрожавшую здоровью 15 тысяч жителей.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Кто-то удаленно проник в управляющий компьютер водопроводной станции и добавил в воду опасное количество гидроксида натрия (щелока), но работник вовремя заметил отклонение и вручную привел содержание химиката в норму.

Щелок в небольших количествах добавляют в воду для снижения кислотности. Он также помогает избежать засорения труб, но при высокой концентрации способен вызвать раздражение кожи, глаз и слизистой оболочки рта, першение в горле, временное выпадение волос, тошноту, рвоту и диарею.

Хакеру удалось на короткое время увеличить содержание щелока с обычных 100 молекул на миллион молекул воды до 11 100 молекул, то есть в сто с лишним раз.

"Я не химик, но могу сказать, что если вы добавите в питьевую воду такое количество этого вещества, то выйдет нехорошо. Главное, что вредное действие оказалось незначительным, и угрозы людям не возникло", — заявил шериф округа Пинеллас Боб Галтиери.

Пока в связи с инцидентом никто не задержан. Неизвестно также, действовал ли хакер с территории США или из-за границы.

Удаленный доступ к управляющему водопроводом компьютеру временно отключен.

Проникновение в систему произошло утром в пятницу. Сначала оператор подумал, что это его начальник решил что-то проверить. Но ближе к обеду случился второй взлом, и на этот раз хакер изменил состав воды. К счастью, работник был настороже.

"Злоумышленники кругом"

Джо Тайди, корреспондент Би-би-си по кибертехнологиям

Вообразите ужас сотрудника, увидевшего, что курсор на мониторе компьютера двигает не его мышь, а чья-то невидимая рука. А потом она открывает программу и отравляет воду.

Но еще ужаснее, что такое происходит не впервые.

В 2016 году американский сотовый оператор Verizon Wireless сообщил об аналогичной атаке на водопровод в неназванном городе. В 2020 году имели место несколько неудавшихся взломов систем, управляющих водоснабжением в Израиле.

Последний инцидент во Флориде прибавит беспокойства специалистам по кибербезопасности, которые уже несколько лет предупреждают, что злоумышленники нацелились на критически важную национальную инфраструктуру.

Водопровод, электрические сети, ядерные реакторы и транспорт проверяют на прочность. Не только потому, что их выход из строя способен нарушить всю нормальную жизнь, но и оттого, что они зачастую используют устаревшие и уязвимые IT-системы.

Пока все диверсии на водопроводе удавалось предотвратить.

Но, как сказал на пресс-конференции мэр Зайдель, "всем следует насторожиться: злоумышленники кругом, и подобные вещи случаются".

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

BBC News Русская служба:

Source

BBC News Русская служба

Sharing Options

1

Source

BBC News Русская служба

Tags

США
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Неделя 'Wolt Take Time': спортивный вызов Ники Линде
Фото: Пять идей для компактного рабочего места дома
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать

Hовости недвижимости

Зарезервируй квартиру в проекте Safrāns в этом месяце и выбери внутреннюю отделку!
Утонченный стиль в Бебербеки: вилла за 1 200 000 евро
Квартира без мебели - приятный или неприятный вызов?
Поспеши ощутить очарование Пардаугавы! В Dzirciema nams осталось всего несколько квартир
Поселки Nordic Villages – благоустроенная среда для постройки своего дома в окрестностях Риги