Хакеры атаковали страницу пожертвований "Медузе"

Зарегистрированному в Латвии российскому медиа "Медуза" пришлось временно отключить сбор пожертвований из-за хакерской атаки: неизвестные попытались оформить несколько сотен переводов "Медузе", используя данные краденых банковских карт. Сейчас издание сообщает, что прием пожертвований возобновлен.

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Краундфандинговая компания была запущена после того, как издание объявили в России СМИ — "иностранным агентом". 5 мая была атакована страница краудфандинговой компании. Хакеры попытались оформить сотни донатов "Медузе" с помощью краденых банковских карт. В качестве контактного адреса электронной почты они указывали случайный набор букв. Платежная система Stripe, обрабатывающая донаты "Медузе", заблокировала большинство таких переводов.

"Медуза" считает, что это была попытка, во-первых, дискредитировать издание, во-вторых, навредить ей финансово: пришлось бы тратить деньги на комиссиях при возврате таких платежей.

Форму для ввода данных банковских карт пришлось временно отключить, и издание принимало пожертвование только в виде криптовалюты или на PayPal. Спустя некоторое время прием пожертвований с банковских карт был возобновлен.

"Чтобы защититься от атаки, "Медуза" на стороне платежной системы Stripe ужесточила правила проверки карт, с которых осуществляются переводы. Мы также самостоятельно сделали возвраты по всем платежам, которые посчитали некорректными", — пишет издание.