Хакеры атаковали страницу пожертвований "Медузе"
Foto: DELFI

Зарегистрированному в Латвии российскому медиа "Медуза" пришлось временно отключить сбор пожертвований из-за хакерской атаки: неизвестные попытались оформить несколько сотен переводов "Медузе", используя данные краденых банковских карт. Сейчас издание сообщает, что прием пожертвований возобновлен.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Краундфандинговая компания была запущена после того, как издание объявили в России СМИ — "иностранным агентом". 5 мая была атакована страница краудфандинговой компании. Хакеры попытались оформить сотни донатов "Медузе" с помощью краденых банковских карт. В качестве контактного адреса электронной почты они указывали случайный набор букв. Платежная система Stripe, обрабатывающая донаты "Медузе", заблокировала большинство таких переводов.

"Медуза" считает, что это была попытка, во-первых, дискредитировать издание, во-вторых, навредить ей финансово: пришлось бы тратить деньги на комиссиях при возврате таких платежей.

Форму для ввода данных банковских карт пришлось временно отключить, и издание принимало пожертвование только в виде криптовалюты или на PayPal. Спустя некоторое время прием пожертвований с банковских карт был возобновлен.

"Чтобы защититься от атаки, "Медуза" на стороне платежной системы Stripe ужесточила правила проверки карт, с которых осуществляются переводы. Мы также самостоятельно сделали возвраты по всем платежам, которые посчитали некорректными", — пишет издание.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

47

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt предлагает: путешествуй по Италии с Casa Nostra
В стиле хюгге. Диалог настоящего с прошлым в историческом центре Риги
Всему миру — о хоккейном празднике в Риге. Вызовы организации ЧМ
Следы шахматного гения Михаила Таля в Риге
LATRAPS приходит в Рижский порт: план — переваливать до миллиона тонн в год
Диана Шмите: МСП сильны настолько, насколько сильны их ИКТ-решения
В Рижском порту успешно развивается сегмент обслуживания малых судов
По следам титанов мысли. Вдохновляющая "Резиденция философов"