Хакеры из России взломали почту британского министра Лиама Фокса

В прошлом году связанные с Россией хакеры сумели взломать электронную почту члена Консервативной партии Лиама Фокса, который тогда был министром международной торговли.

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Как стало известно Би-би-си, украденные имейлы были затем опубликованы в интернете, и оппозиционная Лейбористская партия использовала их во время предвыборной кампании, утверждая, что судьба Национальной системы здравоохранения (NHS) находится под угрозой.

Британское правительство заявило, что Россия почти несомненно пыталась при помощи этих документов повлиять на исход парламентских выборов 2019 года.

По факту утечки этих документов проводится уголовное расследование.

Лиам Фокс возглавлял министерство международной торговли с июля 2016 года по июль 2019-го.

Пока доподлинно неизвестно, когда именно был взломан почтовый ящик парламентария и похищена информация. Агентство Рейтер, которое первым сообщило о взломе электронной почты Фокса, передает, что хакеры неоднократно получали к ней доступ в период с 12 июля по 21 октября 2019 года.

Агенство Reuters сообщает, что эта информация была получена от двух источников, непосредственно знакомых с вопросом. Источники не уточнили, с какой именно группой связано нападение, однако отметили, что взлом имеет признаки операции, осуществленной при поддержке государства.

Осенью 2019 года, когда в Великобритании полным ходом шла кампания по внеочередным выборам парламента, тогдашний лидер лейбористов Джереми Корбин продемонстрировал документы, которые указывали на возможность продажи NHS частным американским компаниям.

Согласно нынешним сообщениям, эти документы и были украдены из электронной почты Лиама Фокса.

Официальный представитель британского Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) подтвердил, что это ведомство ведет расследование, однако отказался предоставить другие подробности.

"Сейчас идет уголовное расследование, каким образом были получены эти документы, поэтому на нынешнем этапе мы не можем давать какие-либо еще комментарии, — сказал представитель правительства Великобритании. — Однако, как вы можете предположить, в правительстве действует очень надежная система защиты IT-систем наших чиновников и сотрудников".

Обвинения Рааба

В июле министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб прямо обвинил Россию в попытке повлиять на парламентские выборы в стране.

Для этого, по его утверждению, были опубликованы конфиденциальные протоколы переговоров по договору о свободной торговле с США, который стороны намеревались заключить после окончательного выхода Британии из ЕС. В том числе в документах шла речь о доступе американских компаний на рынок закупок NHS.

"Правительственные документы деликатного свойства, связанные с соглашением о свободной торговле между Британией и США, перед выборами 2019 года были незаконно получены и распространены через социальную сеть Reddit", — уточнил тогда глава Форин-офиса в письме парламенту.

Рааб заявил Би-би-си, что Лондон оставляет за собой право предпринять соответствующие шаги, когда официальное расследование будет завершено.

21 июля в Великобритании был обнародован доклад "Россия", в котором идет речь о попытках России вмешаться во внутреннюю политику страны в 2014 году, в частности, повлиять на результат референдума о независимости Шотландии. В докладе власти страны подвергаются критике за то, что они "очень недооценили" угрозу со стороны России.

Практически одновременно с публикацией этого документа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: "Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира: ни в Соединенных Штатах, ни в Великобритании, ни в других странах. Мы не делаем это сами и не терпим, когда другие страны пытаются вмешиваться в наши политические дела" (цитата по агентству "Интерфакс").

О связи российских хакеров с появлением протоколов переговоров о свободной торговле США впервые стало известно в декабре 2019 года — об этом сообщили эксперты американского центра "Атлантический совет" и компании Graphika.

В ответ на эти данные Песков заявил, что Запад использует термин "российские хакеры" как фетиш для отвлечения внимания от своих проблем. "Это очень удобно для демонизации, для прикрытия своей головной боли — использовать вот этот фетиш, пугалку в виде российских хакеров. Мы уже неоднократно встречались с этим, поэтому относимся к этому уже с известной долей иронии", — сказал Песков.

Анализ

Гордон Корера, корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности

Загадка "утечек по переговорам о торговле" постепенно раскрывается — хотя все подробности пока неизвестны.

Судя по всему, во время выборов 2019 года произошло нападение, известное как "укради и обнародуй". Подобную операцию — хотя и совсем другого масштаба — российская военная разведка провела во время президентских выборов в США в 2016 году.

В июле правительство уже заявляло, что, по его мнению, российские структуры распространили документы о торговых переговорах Британии и США в социальных сетях. Однако до сих пор оставался неясным вопрос, каким образом были получены эти документы.

Теперь мы знаем, что источником была взломанная электронная почта Лиама Фокса.

Пока что не вполне понятно, какая именно российская хакерская группа стоит за этим взломом.

Неясно, была ли это та же группа, которая и распространяла документы (ее называли Secondary Infektion). Предполагается, что нападение во время президентских выборов в США, имевшее намного более значительные последствия, осуществила другая группировка.

В последние годы политики не раз становились объектом нападения хакеров из разных стран. Однако появление новых данных вскоре после обнародования доклада "Россия" служит свидетельством того, что российские хакерские группы склонны не только похищать, но и активно использовать полученную информацию.

О связи российских хакеров с появлением протоколов переговоров о свободной торговле США впервые стало известно в декабре 2019 года — об этом сообщили эксперты американского центра "Атлантический совет" и компании Graphika.

В ответ на эти данные Песков заявил, что Запад использует термин "российские хакеры" как фетиш для отвлечения внимания от своих проблем.