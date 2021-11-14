Хакеры взломали электронную почту ФБР
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Неизвестные хакеры взломали систему электронной почты Федерального бюро расследований США. Об этом в субботу, 13 ноября, сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на британскую организацию Spamhaus, которая отслеживает распространение спам-сообщений, пишет Deutsche Welle.

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По ее данным, после взлома хакеры разослали десятки тысяч электронных писем от имени ФБР "с предупреждением о возможной кибератаке". Поддельные электронные письма, копия которого Spamhaus опубликовала в Twitter, по-видимому, приходили с настоящего адреса электронной почты ФБР, заканчивающегося на @ic.fbi.gov.

"Это текущая ситуация, и в настоящее время мы не можем предоставить дополнительную информацию", — цитирует Bloomberg комментарий ФБР.

По данным агентства, у ФБР есть несколько систем электронной почты и та, что была взломана, не использовалась для обмена секретной информацией. Бюро использует ее для связей с общественностью.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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