Хакеры взломали электронную почту ФБР

Неизвестные хакеры взломали систему электронной почты Федерального бюро расследований США. Об этом в субботу, 13 ноября, сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на британскую организацию Spamhaus, которая отслеживает распространение спам-сообщений, пишет Deutsche Welle.

По ее данным, после взлома хакеры разослали десятки тысяч электронных писем от имени ФБР "с предупреждением о возможной кибератаке". Поддельные электронные письма, копия которого Spamhaus опубликовала в Twitter, по-видимому, приходили с настоящего адреса электронной почты ФБР, заканчивающегося на @ic.fbi.gov.

These emails look like this:

Sending IP: 153.31.119.142 (https://t.co/En06mMbR88)

From: eims@ic.fbi.gov

Subject: Urgent: Threat actor in systems pic.twitter.com/NuojpnWNLh