Хакеры взломали настройки Smart TV в России, разместив антивоенное сообщение

Хакеры взломали настройки программ телевизоров Smart TV в России, разместив там антивоенную надпись. Ночью и утром 9 мая вместо названий передач на телеканалах появилось сообщение: "На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей. ТВ и власти врут. Нет войне".

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Как указала в своем Telegram-канале журналистка Ксения Собчак, надпись видели пользователи МТС, НТВ-плюс, "Ростелекома" и владельцы приставок Winx. По данным медиапроекта "Вот так", антивоенную надпись также транслировали пользователям платформы Kion. По одной из версий, взлому подвергся встроенный плеер телевизоров Smart TV. Такую же надпись заметили в расписании передач "Первого канала" и "России 1" на сервисе "Яндекс.Телепрограмма".

Российский видеохостинг Rutube утром 9 мая сообщил о "мощной кибератаке". Видеопортал до сих пор недоступен. В Telegram-канале Rutube сообщается, что "ведутся работы по восстановлению инфраструктуры видеоотдачи".

Как утверждают в компании, третьим лицам не удалось получить доступ к видеоархиву, вся библиотека, включая пользовательский контент, по-прежнему сохранена на сервисе. "В настоящий момент ситуация находится под контролем", — говорится в последнем сообщении портала.

По сведениям The Mosсow Tomes, утром 9 мая также перестали открываться из-за границы сайты российских средств массовой информации РБК и "Коммерсантъ".