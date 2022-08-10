Хакеры взломали сайт парламента Финляндии

В мае финская спецслужба SUPO предупреждала о вероятности хакерских атак в связи с решением страны вступить в НАТО. По данным телеканала Yle, за взломом стоит пророссийская хакерская группировка.

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Сайт парламента Финляндии из-за взлома во вторник, 9 августа, оказался недоступен для пользователей. Как указано в заявлении парламента, информирующем об этой кибератаке, она произошла около 14:30 по местному времени, сейчас парламент предпринимает меры по ограничению ущерба.

Кто стоит за взломом — пока неизвестно наверняка. Между тем финский телеканал Yle сообщает, что хакерская группировка под названием NoName057(16) опубликовала в Telegram пост следующего содержания: "Решили нанести "дружеский" визит в соседнюю Финляндию, власти которой так стремятся вступить в НАТО". Финские журналисты называют хакерскую группировку NoName057(16) пророссийской.

Вступление Финляндии в НАТО

Еще в мае финская спецслужба SUPO предупреждала о возможном росте числа хакерских атак в связи с решением страны присоединиться к НАТО. Ранее, в апреле, глава SUPO Антти Пелттари отметил, что при взломе сайтов возникает впечатление, что общество "парализовано". Однако подобные атаки не способны принести реальные разрушения, добавил он тогда.

15 мая президент Финляндии Саули Нийнисте объявил, что Хельсинки подаст заявку на вступление в НАТО. В Москве жестко отреагировали на это заявление, пригрозив серьезным ухудшением российско-финских отношений в случае присоединения граничащего с РФ государства к Североатлантическому альянсу.

9 августа президент США Джо Байден подписал документы, ратифицирующие вступление Финляндии и Швеции в НАТО со стороны Вашингтона.