Хакеры взломали сайты ряда арбитражных судов России
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Сайты арбитражных судов в России подверглись хакерской атаке. Были взломаны главные страницы арбитражных судов Приморского, Красноярского и Хабаровского края, Новосибирской и Курской областей, Москвы и пяти регионов Уральского федерального округа.

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На скриншотах сайтов Хабаровского и Крымского арбитражных судов, опубликованных изданиями Sota и "Грати", виден текст, где Владимира Путина называют "террористом номер 1", требования его импичмента и свободы для политзаключенных.

Ранее страница российского правительства в социальной сети "ВКонтакте" подверглась кибератаке. Сообщалось, что на ней появилось сообщение, которое было связано с украинской тематикой. Запись появилась 15 марта рано утром, однако через некоторое время была удалена.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

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