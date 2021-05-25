ХАМАС опроверг слова Минска о причастности к инциденту на рейсе Ryanair

Представитель группировки ХАМАС заявил, что она не имеет отношения к сообщению о минировании самолета Ryanair, якобы полученному властями Беларуси.

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Группировка ХАМАС вечером в понедельник, 24 мая, подчеркнула, что не имеет никакого отношения к сообщению о минировании самолета авиакомпании Ryanair, которое днем ранее якобы получили власти Беларуси. Пресс-служба группировки заявила, что "не использует такие методы", цитирует ее сообщение агентство Reuters.

Ранее в тот же день, 24 мая, директор Департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский, выступая перед журналистами, заявил, что на электронную почту Национального аэропорта Минск поступило сообщение на английском языке от лица "солдат ХАМАС". В нем якобы говорилось, что группировка требует от ЕС перестать поддерживать Израиль в ближневосточном конфликте и что на борту рейса FR4978 авиакомпании Ryanair, которым летят домой участники форума Delfi Economic Forum, находится бомба, "которая взорвется над Вильнюсом".

Как Минск принудил пилотов Ryanair к посадке в Беларуси

23 мая белорусские власти принудили пилотов Ryanair совершить посадку в Минске. При этом для сопровождения гражданского самолета в небо был поднят истребитель. Бомбы на борту обнаружено не было, но было проведено задержание находившихся в салоне оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги.

Этот инцидент стал одной из ключевых тем на саммите ЕС 24 мая в Брюсселе. США, Евросоюз и НАТО выразили возмущение случившимся. Со своей стороны, глава Ryanair Майкл О'Лири в интервью ирландскому радио Newstalk назвал перехват пассажирского самолета его компании белорусскими властями "актом государственного пиратства".

Вечером 24 мая Евросоюз объявил о введении санкций против Беларуси, подразумевающих, кроме прочего, запрет на пользование европейскими аэропортами для белорусских авиакомпаний. Кроме этого, Совет ЕС призвал авиакомпании из Евросоюза огибать воздушное пространство Беларуси.