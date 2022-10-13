Харьков подвергся обстрелу. Некоторые районы обесточены

Некоторые районы Харькова остались без электричества из-за ракетных ударов вечером 13 октября, сообщили в "Харьковоблэнерго". В компании отметили, что работают над тем, чтобы восстановить подачу электроэнергии.

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Мэр Харькова Игорь Терехов также сообщил, что в некоторых районах города возникли проблемы с электроснабжением. По его словам, по городу нанесли как минимум два ракетных удара.

Глава администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что помимо Харькова российские войска также обстреляли территорию области. Он заявил об одном ударе в Холодногорском районе. "По области есть повреждения критической инфраструктуры, возможны временные отключения электричества", — рассказал глава региона.

10-11 октября Украина подверглась массированным ударам со стороны России. Из-за обстрелов повреждено около 30% энергетической инфраструктуры страны, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

13 октября в Белгородской области России, прилегающей к Харьковской области, случилось несколько происшествий, в которых российские власти обвинили Украину. Так, в Белгороде обрушилась часть крыши 16-этажного жилого дома, а в поселке Белгородского района произошли взрывы на складе боеприпасов.