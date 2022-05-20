Харьковское метро постепенно заработает с 24 мая
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Об этом "Интерфаксу-Украина" рассказал сегодня мэр Харькова Игорь Терехов. Он встречался с людьми, которые вынуждены жить в метро сейчас — с 24 февраля оно используется как бомбоубежище и как место, где остаются люди, чьи дома разбомблены.

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Ранее харьковские власти говорили, что из трех веток метро две можно запустить в кратчайшие сроки, на ремонт поверждений третьей ветки необходимо два или три месяца.

"Мы постепенно — подчеркиваю, постепенно — будем вас отселять в относительно неопасные для обстрела районы. Понятно, что это будет более или менее центральная часть города, куда сегодня не добивают [орудия противника]. Там мы обеспечим вам нормальные условия проживания, питание, медикаменты. Детям будет школа или воспитатели детских садов. У вас будут нормальные человеческие условия: горячая вода, душ… Будем заботится о вас. Будет намного лучше", — заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

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