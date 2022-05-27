Хельсинкская комиссия больше не проводит заседания. Под угрозой экология Балтийского моря

Комиссия по защите морской среды Балтийского моря, также известная как Хельсинкская комиссия (HELCOM), возглавляемая в настоящее время Германией, приостановила свои заседания через неделю после начала российского вторжения в Украину 24 февраля. Об этом пишет Euractiv.

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Ситуация парализовала работу межправительственной организации, которая была создана в 1974 году странами на берегу Балтийского моря, путем подписания Хельсинкской конвенции. В 1992 году конвенция была обновлена, чтобы учесть произошедшие геополитические изменения. В HELCOM входят Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Латвия, Литва, Польша, Россия, Швеция и Европейский союз (ЕС).

По словам Ханнеле Покка, профессора факультета биологических и экологических наук Хельсинкского университета, возврата к прежнему сотрудничеству быть не может.

"Это невозможно со страной, которая нападает на своего соседа и убивает людей — по крайней мере, пока Путин остается у власти", — заявил он в интервью изданию Helsingin Sanomat.

За прошедшие годы были достигнуты успехи, построены очистные сооружения в Санкт-Петербурге и Калининграде. Тем не менее, из-за санкций обслуживание и модернизация старых инфраструктур находятся под угрозой.

Между тем, представители Фонда Джона Нурминена, основанного в 1992 году с целью спасения Балтийского моря, заявили, что организация приостанавливает проекты в России, Беларуси и Украине.

Запущенные в 2016 году и финансируемые городом Львовом, Европейским банком реконструкции и развития, Северной экологической финансовой корпорацией и Европейским энергетическим фондом планы по строительству биогазовой фабрики во Львове с целью удаления фосфора из сточных вод также были приостановлены.