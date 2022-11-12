Херманис: чем дольше Путин будет оставаться у власти в России, тем нам выгоднее

Режиссер Алвис Херманис, известный своими эксцентричными политическими высказываниями, в сети Facebook заявил, что, если правление Путина ослабляет Россию, то в долгосрочной перспективе это только выгодно миру.

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"Чем дольше Путин будет оставаться в России, тем нам в Латвии, Украине, в другом мире только лучше. На протяжении моей жизни (как минимум) Россия не будет государством, вызывающим доверие в любом случае", — написал режиссер: "И никто так успешно и эффективно не сможет ослаблять это государство как Путин. У него действительность талант к этому и я убежден — многие новые и свежие идеи в этой связи. И не надо ему мешать. В долгосрочной перспективе нам это только выгодно".

Пост Алвиса Херманиса можно считать реакцией на дискуссии о том, как российское общество отреагирует на поражения армии в войне в Украины и отступление от Херсона, станет ли это причиной снижения рейтинга президента и приведет ли в итоге к смене власти в России.

Идеолог Дугин — о "царе дождей"

Повод для подобных дискуссий дал отчасти и российский идеолог Александр Дугин, известный своими радикальными националистическими взглядами. Дугин резко прокомментировал отступление Российской армии от Херсона.

В частности, одиозный идеолог в своем заявлении использовал витиеватую метафору — о том, что правителя, который "не спасает" народ, государство и граждан в критический момент, ожидает судьба "царя дождей" по Фрэзеру.

Джеймс Фрэзер — британский религиовед, антрополог, этнолог, культуролог, фольклорист и историк религии. В своей книге "Золотая ветвь" он описывает африканский культ Царя дождей — жреца, якобы способного вызывать дождь: "Народ приносит ему дань одеждой и плодами и обрабатывает за него его большое поле. Он — царь царей, и должность его переходит по наследству к его брату или сыну сестры. Считается, что заклинанием он вызывает дождь и прогоняет саранчу. Если он не оправдывает ожиданий народа и в стране наступает продолжительная засуха, его до смерти забивают камнями; причем первый камень обязан бросить в него ближайший родственник".

Александр Дугин удалил пост о "царе дождей", вскоре после публикации. Однако текст по-прежнему доступен на ряде российских пропагандистских ресурсов.