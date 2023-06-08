Херсон попал под российский обстрел. В городе продолжается эвакуация из-за наводнения
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Российские войска обстреляли Херсон, сообщил глава областной администрации Александр Прокудин, эту информацию подтверждают работающие на месте репортеры. В городе уже третий день идет эвакуация районов, затопленных из-за прорыва плотины Каховской ГЭС, а на совещание туда приехал президент Украины Владимир Зеленский.

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"Бьют по прибрежным территориям и центральной части города", — написал Прокудин в своем Telegram-канале.

Попавшие под обстрел журналисты издания "Ґрати" сообщают, что удары наносят по району Корабельной площади недалеко от центра Херсона. Аналогичную информацию приводит "Суспільне".

В МВД Украины заявили, что российские военные целенаправленно бьют по местам эвакуации горожан. По данным ведомства, ранения получили три человека: местная жительница, полицейский и спасатель. "Обстрел начался во время эвакуации граждан, чьи дома оказались подтопленными. Россия бросила в беде людей на оккупированной части Херсонщины. И продолжает мешать Украине спасать самое ценное — человеческие жизни", — отметили в МВД.

В городе продолжается эвакуация местных жителей, оказавшихся в опасности из-за затопления части Херсона после прорыва плотины Каховской ГЭС рано утром 6 июня. Региональная администрация сообщила, что из областного центра и других населенных пунктов удалось эвакуировать 2198 человек.

Сегодня же в Херсон с рабочей поездкой прибыл президент Украины Владимир Зеленский. В частности, он провел совещание по ликвидации последствий катастрофы, посетил переправу, по которой поводят эвакуацию, и больницу, где находятся пострадавшие от наводнения. Зеленский поблагодарил за работу спасателей, медиков и волонтеров.

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