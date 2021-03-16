Химическое вещество у "Новый газеты" распылил человек в форме курьера. Полиция ведет проверку

Вещество с резким неприятным запахом у редакции "Новой газеты" в Москве распылил человек в форме курьера, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. Подтверждением этой версии может служить видеозапись происшествия.

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"После просмотра камер видеонаблюдения установлено, что вечером 14 марта [то есть еще позавчера] неизвестный, одетый в форму доставщика "Яндекса", верхом на велосипеде распылил на улице неизвестное вещество и скрылся", — заявил собеседник агентства. По его словам, полиция начала проверку по этому факту.

В понедельник "Новая газета" заявила о распылении в здании, где находится редакция, неизвестного химического вещества. Никто не пострадал. Утром издание опубликовало расследование о внесудебных расправах в Чечне.

"Вход в здание, в котором находится в том числе и редакция "Новой газеты", расположенная по адресу Потаповский переулок, 3, подвергся химической атаке. В помещениях сохраняется стойкий резкий химический запах, который чувствуют все посетители и сотрудники редакции, а также других организаций, расположенных в здании. Источник атаки пока не установлен", — сообщило издание в понедельник, 15 марта.

Из сообщения следовало, что в редакцию после этого прибыли сотрудники МЧС и МВД, а также ФСБ, "поскольку здание представляет собой режимный объект".

Здание, в котором находится и редакция "Новой газеты", поражено неизвестным химическим веществом неприятного запаха. Вот фото с места события. ➡️https://t.co/0VDW3lRuLV ❗Помогите нам выжить среди этой вони: https://t.co/8ChxtGIXl6 pic.twitter.com/Zht1mal74u — Новая Газета (@novaya_gazeta) March 15, 2021

По словам пресс-секретаря"Новой газеты" Надежды Прусенковой, никто из сотрудников редакции не пострадал.

"Ждем химиков для выяснения состава, концентрации и определения того, что конкретно произошло. Пострадавших нет. В той части, где запах не ощущается, продолжается работа. Специальные службы не давали сигнала к эвакуации", — говорила Прусенкова телеграм-каналу "Подъем".

Содержание вредных веществ в воздухе в редакции не превышает предельных значений, заявил в понедельник РИА Новости представитель экстренных служб. "Из-за появления неприятного резкого запаха, напоминающего канализационный, из здания газеты были эвакуированы 15 человек", — сказал он, уточнив, что резкий запах ощущался у входа в редакцию и в коридорах.

"Проведена проверка с использованием газоанализаторов. Они не зафиксировали никаких опасных веществ, включая хлор, аммиак, цианиды. Утечек газа также не обнаружено", — говорил ТАСС собеседник в экстренных службах.

Вечером в понедельник в телеграм-канале "Новости Москвы" появилось видео с камеры наблюдения возле здания, в котором находится редакция "Новой газеты". На нем виден человек в форме курьера. Он держит велосипед, со стороны заднего колеса которого распыляется газ.

В сети появилось видео, как у редакции "Новой газеты" распылили неизвестное вещество. Человек, одетый в форму курьера, пустил его то ли из шины велосипеда (то ли из сумки) и медленно уехал.https://t.co/2PKGScSaaR Видео: телеграм-канал /moscowmap pic.twitter.com/QGyOwmEBzB — Новая Газета (@novaya_gazeta) March 15, 2021

Пресс-секретарь сервиса доставки "Яндекс.Еда" Елена Новикова сказала изданию "Медиазона": "По этому адресу курьеров, сотрудничающих с сервисом, мониторинг не зафиксировал".

Редакция "Новой газеты" предложила правительству Москвы провести совместное расследование: "Это нельзя так оставить. Это угроза для москвичей".

"Правоохранительные органы выполняют свои функции"

"По мнению наших сотрудников, изучавших обстоятельства нападения в июле 2017 года на дом и машину журналистки "Новой газеты" Юлии Латыниной, запахи очень похожи", — пишет "Новая газета". Издание отмечает, что тогда дом и машину Латыниной обрызгали едким веществом неизвестного состава и с неприятным запахом.

В апреле 2017 года в редакцию пришло письмо, в котором находился белый порошок. На конверте был нарисован пасхальный кулич и крашеные яйца с подписью "С праздником Пасхи!", а также стояла пометка "Грозный" и почтовый индекс. В качестве адресата был указан гендиректор "Новой газеты".

"По запаху похоже на то, чем когда-то травили Латынину. Но нам кажется, что это слишком похоже на то, что целенаправленно подвергали атаке именно редакцию "Новой газеты". Запах едкий, похож на концентрированное ядовитое фекальное вещество. Сейчас в редакции 20-30 человек. Нервозно так, конечно", — рассказала пресс-секретарь издания.

Утром в понедельник "Новая газета" опубликовала статью о внесудебных казнях, которые, по ее данным, в 2016-2017 годах происходили в Чечне. Бывший сотрудник полка ППСП имени Ахмата Кадырова, назвав свое имя, заявил, что участвовал в задержании жителей Чечни, которых позднее казнили.

Позже эту публикацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Журналисты спросили его, насколько в Кремле удовлетворены вниманием правоохранительных органов к происходящему в Чечне и не считают ли там, что органы "предпочитают замечать не все преступления".

"Нет, такого ощущения нет. Правоохранительные органы выполняют свои функции. Никакого избирательного подхода здесь нет и быть не может", — ответил Песков.

Главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов назвал химическую атаку на редакцию терактом, связал ее с околокремлевским бизнесменом Евгением Пригожиным и рассказал о случайных жертвах атаки. Как будет идти расследование инцидента, читайте в нашем интервьюhttps://t.co/WihGrHC7wA pic.twitter.com/KO1uUxQGkt — Znak.com (@znak_com) March 16, 2021

Кроме того, в понедельник издание сообщило, что брат жителя Сирии, чье жестокое убийство было снято на видео, подал заявление в Следственный комитет России с требованием возбудить уголовное дело. Запись расправы "Новая газета" опубликовала в 2019 году. Издание связывает ее с бойцами "ЧВК Вагнера".

"ЧВК Вагнера" — организация, именующая себя, как следует из названия, частной военной компанией. Ее наемники принимали участие в боевых действиях в Сирии и других странах. Компания держит свою деятельность в секрете, СМИ связывали ее с бизнесменом Евгением Пригожиным.

"И в случае с Латыниной, и сейчас, как только дело касается структур господина Пригожина, почему-то возникает подобный алгоритм обратки, такого своеобразного ответа. Я ничего не утверждаю, я просто говорю, что определенные ассоциативные параллели есть", — сказал изданию Znak.com главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, отвечая на вопрос, с какими текстами газеты может быть связана атака.