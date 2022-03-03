Ходорковский: Напав на Украину, Путин совершил политическое "самоубийство"

Нападением на Украину президент РФ Владимир Путин совершил "историческую ошибку", без которой он мог бы править до самой смерти, заявил российский оппозиционер в изгнании Михаил Ходорковский в среду, 2 марта, в интервью французскому телеканалу France 24. По его словам, приказ Путина напасть на эту страну был "эмоциональным" шагом, который свидетельствует о том, что у российского лидера все больше проявляются признаки "старческой паранойи". При этом он заметил, что Путин не является "сумасшедшим в клиническом смысле".

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"Путину не осмеливаются говорить правду"

По мнению Ходорковского, в ходе подготовки военного вторжения в Украину Путин сделал "множество ошибок", отчасти из-за изоляции, в которой живут "все авторитарные правители". Двадцать лет президента РФ окружают советники, которые не осмеливаются говорить правду, поэтому он недооценил масштаб украинского сопротивления, думая, что российских военных украинцы "будут встречать с цветами", сказал оппозиционер. Этой войной Путин совершил политическое "самоубийство", поскольку он "не сможет победить в Украине, даже если захватит Киев и Харьков".

"Нынешний российский режим развалится через несколько лет"

Ходорковский предсказывает развал нынешнего российского режима в течение нескольких лет. Хотя российское общество в значительной степени поддерживает войну из-за пропаганды и преследования Кремлем независимых СМИ, это положительное отношение изменится, когда российские солдаты станут возвращаться домой в гробах, а население начнет страдать от последствий экономических санкций и международной изоляции, заявил оппозиционер.

По мнению Михаила Ходорковского, сейчас Путин пытается "выиграть время" в связи с разрастающимися антивоенными протестами в стране, и для их подавления ему будет не обойтись без армии.