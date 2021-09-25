Ходорковский объявил о создании проекта "Фактор"

Михаил Ходорковский объявил о создании нового проекта — это ютьюб-канал "Фактор". Его редакция будет расположена за границей, пишет портал телеканала "Дождь".

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По словам Ходорковского, "Фактор" будет "разбирать самые интересные события в России и мире" и "поможет разобраться в инфо-шуме, объясняя по-настоящему важное".

"В России проводится беспрецедентная зачистка независимых СМИ. Власти всеми способами выдавливают неугодные издания: запугиванием, признанием иностранными агентами и банальными блокировками. И в этих условиях возрастает необходимость в новых и честных источниках информации", — говорится в описании к первому видео на ютьюб-канале Ходорковского.

В первом видео на канале Ходорковский заявил, что редакция "Фактора" будет находиться за границей, штат составят новые и прежние сотрудники проектов бизнесмена.

В начале августа Роскомнадзор по требованию прокуратуры внес в реестр запрещенных и заблокировал три проекта Ходорковского — "Открытые медиа", "МБХ медиа" и "Правозащита Открытки". После этого все три проекта объявили о закрытии. Кроме того, Роскомнадзор заблокировал сайт основанной Ходорковским премии "Профессия — журналист" и включил в реестр запрещенных сайтов центр "Досье".