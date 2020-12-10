Ходорковский опроверг слова Путина о признании вины

Михаил Ходорковский опроверг заявление президента России Владимира Путина о косвенном признании вины перед помилованием в 2013 году. Об этом он рассказал "МБХ медиа" в четверг, 10 декабря.

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"Ни прямого, ни косвенного признания вины не было. Владимир Путин или действительно не помнит, что я отказался от помилования с признанием вины, или умышленно вводит в заблуждение. Я благодарен ему, что он дал мне возможность попрощаться с мамой, и не в претензии, если это возрастная забывчивость", - заявил Ходорковский.

Ранее в тот же день Путин во время общения с членами Совета по правам человека утверждал, что Ходорковский "косвенно признал вину" перед помилованием. "Он косвенно признал, косвенно все равно. В письме ко мне признал и попросил его отпустить раньше срока, потому что у него мама болела. И я пошел на это и помиловал его для того, чтобы он мог общаться с мамой", - заявил Путин, комментируя слова о том, что в законе об амнистии нет пункта об обязательном признании осужденным его вины.

Дело ЮКОСа



Совладельца и главу нефтяной компании "ЮКОС" Михаила Ходорковского арестовали в 2003 году. В мае 2005 года его приговорили к девяти годам колонии, признав виновным в мошенничестве, хищении денег и сырья, а также в уклонении от уплаты налогов. В 2010 году суд вынес приговор по второму делу ЮКОСа. Бизнесмен по совокупности получил 14 лет колонии. Его признали виновными в растрате нефти и отмывании незаконно полученной прибыли.

В декабре 2013 года Ходорковский написал президенту прошение о помиловании. Тогда Путин упоминал, что тот ссылается на "обстоятельства гуманитарного характера": "У него больна мать, и я считаю, что можно принять решение, и в ближайшее время будет подписан указ о его помиловании". Сразу после освобождения экс-глава ЮКОСа уехал из России.

ЕСПЧ признал нарушение права на справедливый суд в обоих делах Ходорковского, но не счел их политически мотивированными.