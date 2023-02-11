Ходорковский призывает к переустройству России

Критик Кремля и бывший нефтяной магнат Михаил Ходорковский, высланный за границу после десяти лет тюрьмы, выступает вместе с другими оппозиционерами за государственное переустройство и смену власти в России. При этом речь идет не о раздроблении страны, а скорее о федеративной модели, сказал он в интервью швейцарской газете Blick, опубликованном в пятницу, 10 февраля.

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"Есть два пути, — сказал Ходорковский, который сейчас живет в Лондоне. — Первый — это югославская модель, при которой Россия была бы разделена на несколько государств. Это было бы очень опасно и могло бы привести к ядерным конфликтам и новым диктатурам. Я выступаю за путь полной перестройки и перехода к парламентской и федералистской модели по аналогии со Швейцарией".

Перейстройка займет "не менее 20 лет"

По словам Ходорковского, необходимо убедить представителей российской элиты в том, что они могут отвернуться от правительства, не боясь "лишиться головы". Сопротивление в России есть, но оно "станет заметным только тогда, когда режим пошатнется", отметил он. Ходорковский рассказал, что он и его соратники пытаются донести свои идеи до общественности через социальные сети, а также поддерживают связь с представителями элиты.

На переустройство государства, по мнению Ходорковского, потребуется не менее двадцати лет. "В настоящее время Россия по уровню развития находится там, где Германия была вскоре после окончания Второй мировой войны", — сказал он.