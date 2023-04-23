Ходорковский призывает Запад не снижать уровень поддержки Украины

Миллиардер Михаил Ходорковский обвинил Запад в затягивании войны из-за нерешительности в военной поддержке Украины.

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"Если Запад хочет, чтобы Украина не проиграла войну и осталась на нынешних позициях, то поставки оружия должны продолжаться на том же уровне", - заметил миллиардер в интервью газетам медиагруппы Funke.

Он добавил, что в таком случае Европе придется считаться с затяжной войной в течение следующих пяти лет.

"Но если Европа хочет, чтобы Украина победила, то ключом к этому могут стать военно-воздушные силы", - считает Ходорковский.

По его оценкам, 300 западных истребителей станут решающим вкладом в победу Украины в этой войне. При этом, считает оппозиционер, в Украине найдется достаточное количество профессиональных пилотов и добровольцев.