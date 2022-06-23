Один из самых известных критиков путинской России Михаил Ходорковский в интервью Euronews призвал западных лидеров не идти на уступки Москве. Бывший олигарх, переехавший в Лондон, опасается, что в Европе до сих пор не избавились от иллюзий и надеются на конструктивный диалог с Владимиром Путиным, развязавшим войну в Украине.

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"Лидеры крупнейших европейских стран по-прежнему считают, что с Путиным можно о чем-то договориться, не продемонстрировав ему силу, что с ним можно разговаривать, находясь в слабой, с его точки зрения, позиции. И это драматическая ошибка, потому что они разговаривают не с таким же лидером страны, как они сами. Они разговаривают с бандитом. А бандит в ситуации, когда он считает себя сильным и когда его упрашивают пойти навстречу, на самом деле пытается додавить свою жертву", — заявил Ходорковский.

По словам Ходорковского, самую принципиальную позицию по отношению к российскому вторжению в Украину заняли страны Восточной Европы. Он также поприветствовал ряд жестких заявлений чиновников из Брюсселя. "Удивил господин Боррель. Это все-таки такой европейский чиновник, и я от него не ждал никогда никаких жестких слов. Но он сказал очень правильные слова: этот вопрос будет решен не за столом переговоров, а на поле боя, — сказал Ходорковский. — Понятно, что после будут переговоры и, в конечном итоге, война закончится переговорами, но сначала решение будет на поле боя, и нет у этого альтернативы".

Ходорковский уверен, что НАТО может помочь Украине выиграть войну, если предоставит ей все необходимое оружие. В противном случае, по мнению Ходорковского, конфликт может "распространиться на территорию альянса".