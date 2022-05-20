Ходорковского и Каспарова объявили "иностранными агентами" в России
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Минюст России внес в реестр "иностранных агентов" Гарри Каспарова и Михаила Ходорковского. Речь идет о реестре физических лиц, а не СМИ-"иноагентах". Этот список российские власти стали заполнять только в начале апреля этого года.

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В качестве основания в обоих случаях указано: "Осуществление политической деятельности". Ходорковского министерство связало с Украиной, Каспарова — с Украиной и американским фондом Human Rights Foundation.

Ходорковский — бывший глава нефтяной компании ЮКОС, отсидевший 10 лет в российской колонии и живущий теперь в Британии. Каспаров — 13-й чемпион мира по шахматам, как и Ходорковский, занимался политикой в России, но затем уехал в США. В последние годы Каспаров не ведет активной политической жизни, а Ходорковский активно выступал и поддерживал независимые от властей СМИ.

Этот новый реестр — физических лиц, выполняющих функции иностранного агента — российские власти впервые пополнили 5 апреля. До этого они активно расширяли список людей, признанных СМИ-"иноагентами".

Первым в реестр физлиц-"иноагентов" включили журналистов Евгения Киселева и Матвея Ганапольского, которые в прошлом работали в России, а сейчас — в Украине.

22 апреля 2022 в этот реестр добавили политика и журналиста Владимира Кара-Мурзу, а также соратника Навального Леонида Волкова. 6 мая в него попал популярный рэпер Моргенштерн.

Как и СМИ-"иностранные агенты", физлица-"иноагенты" должны маркировать свои публичные материалы и обращения в госорганы пометкой о статусе "иностранного агента", а также регулярно отчитываться перед минюстом о своих доходах и расходах.

Наказание за нарушение требований в рамках нового реестра — более жесткое. Если для СМИ-"иностранных агентов" Уголовный кодекс предусматривает наказание от штрафа в 300 тыс. рублей до двух лет лишения свободы, то "физлиц" можно сажать на срок до пяти лет.

Что касается реестра СМИ, выполняющих функции иностранного агента, то в нем к вечеру пятницы по-прежнему осталось 159 позиций, включая ООО, которые обязаны создавать фигуранты списка. 29 апреля впервые исключили из реестра СМИ-"иноагентов" двух человек — специалистов по наблюдению за выборами Аркадия Любарева и Людмилу Кузьмину. 6 мая министерство исключило еще четырех человек — электоральных экспертов Владимира Жилкина, Александра Лютова, Александра Грезева и Илью Пигалкина.

В последний раз реестр СМИ-"иноагентов" пополняли (без учета ООО) 6 мая, тогда в него добавили политика Леонида Гозмана, соратников Алексея Навального Любовь Соболь и Владимира Милова, публициста Бориса Кагарлицкого, IT-эксперта Михаила Климарева, активистку Наталью Баранову и главного редактора "Орловских новостей" Дениса Константинова, а также юридическое лицо правозащитного проекта "Апология".

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BBC News Русская служба:

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