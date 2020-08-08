Хроника пандемии: Париж вводит обязательное ношение защитных масок на улице

Мировое сообщество продолжает борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 19,7 млн жителей планеты. От последствий заражения и легочного заболевания COVID-19, вызываемого этим вирусом, скончались более 727 000 человек, выздоровели свыше 12,6 млн пациентов.

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В условиях падения рынка авиаперевозок авиакомпания China Airlines на Тайване нашла интересное решение. Пассажирам предлагается совершить двухчасовой полет над островом, после которого самолет вновь приземлится в аэропорту вылета, передает информагентство AFP. При этом во время "рейса" дети могут пройти обучение на бортпроводников и тут же опробовать новые навыки при участии родителей.

В датском городе Рингстед из-за вспышки коронавируса с 10 августа предварительно на неделю закроется скотобойня компании Danish Crown. SARS-CoV-2 выявлен в общей сложности почти у 150 сотрудников.

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов разрешил Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проводить в стране независимые тесты на коронавирус. Об этом сообщает информагентство AFP со ссылкой на ВОЗ. Обязательное ношение масок в общественных местах было введено в Туркмении только в середине июля. До этого власти страны избегали разговоров о пандемии.

В Сен-Тропе на юге Франции ношение защитных масок с сегодняшнего дня станет обязательным также и на улице. Это правило распространяется на всех лиц старше 11 лет, а за нарушение грозит штраф в размере 135 евро, передает информагентство AP.

В Париже обязательное ношение защитных будет введено с 10 августа также и на улице. Это затронет ряд определенных мест, которые власти сообщат позднее.

Более 500 россиян с подозрением на коронавирус были принудительно изолированы или госпитализированы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Генпрокуратуру РФ. По ее данным, за период пандемии суды по ходатайству прокуратуры приняли более 200 решений о принудительной изоляции и более 300 — о принудительной госпитализации.

Североирландский концерн медицинской техники Randox Laboratories должен по распоряжению британских властей отозвать 741 000 тест-систем для определения коронавируса. Как заявили в министерстве здравоохранения, речь идет о мере предосторожности. Ранее правительство выразило озабоченность тем, что тест-системы Randox Laboratories не отвечают всем стандартам безопасности.

Уполномоченная правительства ФРГ по правам человека Бербель Кофлер выразила обеспокоенность с ситуацией, в которой оказались представители коренных народов. Выступая в Берлине, Кофлер отметила, что им и до пандемии "приходилось ежедневно бороться за существование".

В Штутгарте проходит демонстрация против ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса. В акции принимают участие несколько сотен человек, сообщает информагентство dpa. Демонстранты собрались на площади Марии, откуда направились шествием по центру города.

В Москве матчем между подмосковным футбольным клубом "Химки" и московским ЦСКА начался чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона 2020/21. Из-за пандемии трибуны стадионов разрешено заполнять на 10%, но в Москве с 1 августа эта квота увеличена до 50%. Как сообщил директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин, из-за соблюдения социальной дистанции, фактически число зрителей на трибунах вырастет на 25%. Между тем директор по проведению соревнований лиги Евгений Савин заявил, что РПЛ пока не готовит план действий на случай паузы сезона-2020/21 из-за второй волны пандемии коронавируса.

Украина временно заблокирует границу с аннексированным Россией полуостровом Крым. Как заявили в Киеве, все три погранперехода между материком и полуостровом будут закрыты с 9 до 30 августа в целях предотвращения дальнейшего распространения пандемии коронавирусной инфекции.

От болезни, вызванной коронавирусом, скончался архимандрит Герман — насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры, крупнейшего мужского монастыря Русской православной церкви. Об этом сообщается в профиле Троице-Сергиевой лавры в Instagram.

Немецкий Институт имени Роберта Коха (RKI) включил в список территорий повышенного риска заражения коронавирусом три области Болгарии и несколько уездов Румынии. Перечень содержит несколько десятков стран, в том числе Россию, Турцию, США, Украину и Беларусь. Одним из критериев является показатель новых инфицированных более 50 человек на 100 тысяч населения за последние семь дней. Кроме того, учитываются принимаемые властями меры против распространения коронавируса.

В Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у трех человек, общее число подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в стране достигло 1216. По данным Минздрава, в режиме карантина находятся 7166 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 282 человека. Выздоровели 996, скончались от коронавирусной инфекции 17 человек.

В России за сутки выявлено 5212 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 129 человек, сообщает оперативный штаб. Нарастающим итогом с начала эпидемии в РФ зарегистрированы 882 347 случаев коронавирусной инфекции. За весь период в России скончались 14 854 пациента, выздоровевшими считаются 690 207 человек.

В Армении за сутки выявлен 200 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, число подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 достигло 40 185. По данным единого информационного центра, за сутки скончались 8 пациентов, общее число летальных исходов в Армении достигло 1013 человек. Из них 785 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 228 человека скончались по иным причинам, отмечается в сообщении ведомства. Выздоровевшими считаются 32 395 человек (+387 за сутки).

В Украине — снова максимальный суточный прирост новых случаев заражений. За сутки выявлено 1489 новых случая инфицирования. 27 пациентов из числа ранее заболевших COVID-19 скончались, 600 человек выздоровели. Днем ранее, 7 августа, было выявлено 1453 инфицированных, 6 августа — 1318, 5 августа — 1271 новый заразившийся за сутки.

Согласно данным Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), общее число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Украине c начала эпидемии составляет 79 750, скончались 1879, выздоровевших — 43 655 человек.

Пандемия коронавируса, по обновленным расчетам экспертов, сильнее ударит по аргентинской экономике, чем прогнозировалось ранее. Согласно опросу 44 экономистов, проведенному Центральным банком Аргентины, валовой внутренний продукт в этом году упадет на 12,5%. Месяц назад эксперты прогнозировали около падение около 12%. Некогда богатейшая страна Южной Америки в мае в 9-й раз в истории объявила о своей неплатежеспособности.

В США суточный прирост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией составил 59 955 человек, в результате чего общее число заболевших, по данным Университета Джонса Хопкинса, превысило 4,94 миллиона. Число летальных исходов увеличилось как минимум на 1318 до 161 097 человек.

С 8 августа все возвращающиеся в Германию из стран и регионов повышенного эпидемиологического риска, обязаны сдать тест на наличие коронавирусной инфекции — даже без симптомов заболевания. Сделать анализ можно будет в специально отведенных для этого местах — в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и в частных врачебных практиках. Для жителей ФРГ тесты на коронавирус бесплатные, если они сдаются не позднее 72 часов после въезда в страну. Бесплатно можно сдать также один повторный тест.

Президент США Дональд Трамп заступился за гостей частного гольф-клуба в штате Нью-Джерси, нарушивших антиэпидемиологические предписания властей. Журналист на пресс-конференции указал главе Белого дома на отсутствие масок у посетителей клуба, которым владеет компания The Trump Organization. Трамп в ответ назвал их поведение "мирным протестом".