Хроника пандемии: суточный прирост в Германии впервые превысил 7000 случаев

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии инфицированы свыше 39 млн человек в мире, более 1,1 млн скончались. Излечившимися считаются более 29 млн пациентов.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

За прошедшие сутки число инфицированных в Германии, по данным Института имени Роберта Коха, увеличилось на 7334 — это самый высокий показатель с начала эпидемии в стране. Накануне суточный прирост составил 6638 инфицированных. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 348 557 заражений SARS-CoV-2, скончались 9734 пациента (на 24 больше, чем сутками ранее). Выздоровевшими считаются 284 600 человек.

По мнению директора Института имени Роберта Коха — Лотара Вилера, введения второго локдауна в Германии удастся избежать, если каждый житель страны проявит ответственность. "Мы однозначно знаем больше о вирусе, в нашем распоряжении имеются более эффективные средства, больницы и медперсонал лучше подготовлены", — сказал он в интервью агентству KNA.

В то же время Вилер предостерег от излишнего оптимизма, связанного с разработкой вакцины. По его словам, шансов получить ее намного больше, чем, к примеру, — против ВИЧ. Тем не менее, по мнению главы института, основной вопрос заключается в том, что может сделать такая вакцинация — "уменьшить вирусную нагрузку или предотвратить заболевание"? "Существует также вопрос о возможных побочных эффектах", подчеркнул Вилер, добавив, что "несмотря на весь оправданный оптимизм, об этом надо помнить".

Сотрудник авиакомпании, который на днях летел в одном самолете с кандидатом в президенты США от Демократической партии Джозефом Байденом, заразился коронавирусной инфекцией. Об этом Байден сообщил в своем Twitter. Однако, по его словам, причин для ухода на карантин нет, так как тест, проведенный в среду, показал отрицательный результат. Во время полета Байден не вступал в тесный контакт с зараженным, и они оба были в масках.

Главы государств и правительств ЕС договорились о более активном сотрудничестве в борьбе с пандемией коронавируса. Цель — предотвратить неконтролируемый рост числа заражений, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в ночь на пятницу после завершения первого рабочего дня саммита ЕС в Брюсселе. В частности, в будущем чаще будут проводиться регулярные видеоконференции. Канцлер Австрии Себастьян Курц подчеркнул, что все в ЕС стремятся избежать введения второго локдауна, но это удастся лишь в том случае, если руководство наиболее пострадавших стран будет своевременно принимать соответствующие меры, а население — неукоснительно соблюдать их.

Лечение заболевания COVID-19 экспериментальным препаратом ремдесивир не оказывает существенного влияния на число летальных исходов среди пациентов. К таким выводам по итогам клинических исследований пришли специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Их оценки излагает международная деловая газета Financial Times.

ВОЗ наблюдала за ходом лечения свыше 11 000 пациентов. При этом, по ее данным, ни одно из лекарств, включая ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир и интерферон, не повлияло на шансы пациентов на выживание и не снизило случаи использования аппаратов искусственной вентиляции легких.