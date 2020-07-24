С начала пандемии SARS-CoV-2 коронавирусом заразились во всем мире свыше 15,5 млн человек, более 633 000 скончались. Выздоровели свыше 9,4 млн пациентов.

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Глобальная борьба с новым коронавирусом SARS-CoV-2 продолжается. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 15,5 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого им легочного заболевания COVID-19 скончались более 633 000 человек, выздоровели свыше 9,4 млн пациентов.

За сутки в Китае выявлены 64 новых инфицированных, сообщил Госкомздрав КНР. 15 заражений были ввезены из-за границы. С декабря 2019 года жертвами коронавируса в Китае стали 4634 человека, всего официально зарегистрированы 83 750 случаев коронавирусной инфекции.

Министерство здравоохранения Мексики сообщило о рекордном числе заражений за сутки. В четверг было подтверждено 8388 новых случаев. Общее число инфицированных возросло до 370 712. Число скончавшихся увеличилось на 718 до 41 908 человек.

По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за минувшие сутки в Германии выявлено 815 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Общее число зарегистрированных случаев с начала эпидемии увеличилось до 204 183 человек. От последствий вызванной коронавирусом болезни COVID-19 с начала пандемии скончались 9111 пациентов (прирост за сутки — 10 человек). Выздоровевшими считаются около 189 400 человек.

В США третий день подряд зарегистрировано более 1000 летальных исходов, вызванных коронавирусной инфекцией. За сутки этот показатель вырос на 1014 до 144 211 человек, скончавшихся от последствий заболевания COVID-19. В предыдущие двое суток в стране умерли, соответственно, 1135 и 1141 человек.

В мае во многих штатах и населенных пунктах были отменены или существенно ослаблены антиэпидемиологические меры, власти вновь открыли пляжи, рестораны и магазины. Это привело к росту числа инфицированных в июне, а затем к увеличению числа летальных исходов в июле. Общее число зараженных коронавирусной инфекций в Соединенных Штатах с начала эпидемии превысило 4 млн человек. Суточный прирост составил более 60 000 человек.

Глава Федерального объединения центров по защите прав потребителей Германии Клаус Мюллер выступил против обязательных тестов на коронавирус для возвращающихся из других стран. По его словам, такие анализы должны проводиться только на добровольной основе, заявил Мюллер в интервью для газеты Rheinische Post. Ранее премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер призвал ввести обязательные тесты на наличие коронавирусной инфекции для всех жителей Германии, которые возвращаются из регионов повышенного риска.