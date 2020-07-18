Хроника пандемии: в мире от Covid-19 скончались более 600 000 человек

Мировое сообщество продолжает бороться против коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 14 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого им легочного заболевания Covid-19 скончались свыше 600 000 человек, выздоровели более 8,4 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer.

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Во всем мире от вызываемой новым коронавирусом болезни скончались более 600 000 человек, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса.

По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за минувшие сутки в Германии выявлено 529 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Общее число зарегистрированных случаев с начала эпидемии увеличилось до 201 372 человек. От последствий вызванной коронавирусом болезни Covid-19 с начала пандемии скончались 9083 пациента (прирост за сутки 1).

Власти Великобритании планируют массовую раздачу разработанного в Университете Оксфорда бесплатного теста на антитела к коронавирусу, который успешно прошел клинические испытания. Тест в течение 20 минут по капле крови с вероятностью 98,6% определяет наличие или отсутствие антител.

Президент США Дональд Трамп высказался против введения обязательного ношения масок на национальном уровне. "Я хочу, чтобы люди сохранили свободы", — заявил он. США — страна с наибольшим числом заражений в мире.

Испанские ученые считают, что одним из первых симптомов заражения коронавирусом является энантема в ротовой полости — сыпь на слизистой оболочке. Эта сыпь, которую обнаружили примерно у 30 процентов принявших участие в тесте заболевших, появляется за два дня до прочих симптомов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала беспрецедентное число новых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 во всем мире за одни сутки — 238 тысяч человек. Резкий рост заражений наблюдается в основном в США, Бразилии, Индии и Южно-Африканской Республике.

В США туристическая отрасль попросила Конгресс о финансовой поддержке в 10 млрд долларов. Кроме того, не менее 13 млрд долларов требуется аэропортам на снижение налоговой нагрузки для путешественников. Туристическая отрасль столкнулась с экономическими последствиями, которые в десять раз превосходят последствия терактов 11 сентября 2001 года, заявил представитель Туристической ассоциации США.

В Израиле зарегистрирован высший показатель инфицирования коронавирусом за один день — 1929 случая. Еще в середине мая он не превышал 100 случаев, но после ослабления ограничений страна переживает всплеск заражений. Несколькими часами ранее израильские власти ужесточили меры борьбы с коронавирусом. Они будут действовать по выходным и предполагают закрытие магазинов (за исключением продовольственных и аптек), торговых центров, рынков под открытым небом, парикмахерских, книжных лавок и музеев.

Рестораны смогут работать только на доставку блюд, а с 24 июля будет закрыт доступ на пляжи. Власти также согласовали запрет собираться группами более 20 человек на свежем воздухе и более 10 — в помещениях. Ограничений на передвижение не предусмотрено.