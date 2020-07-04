В мире продолжается борьба с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 11,1 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого этим вирусом заболевания Covid-19 скончались свыше 527 000 человек, выздоровели более 6,2 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer.

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Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Соединенных Штатах за сутки превысило предыдущий антирекорд и составило 57 683. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Университета Джонса Хопкинса. Общее число инфицированных в стране выросло до 2 793 034, умерших от коронавируса — до 129 405 (суточный прирост 728 случаев).

В Англии с 4 июля возобновили работу парикмахерские, музеи, кинотеатры, пабы, рестораны и кинотеатры. Британский премьер-министр Борис Джонсон призвал сограждан не забывать о мерах предосторожности.

"Если распространение вируса вновь выйдет из-под контроля, правительство немедленно повторно установит ограничения", — подчеркнул он. В остальных регионах Соединенного Королевства — Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии — карантинные ограничения пока сохраняются.

В Китае за минувшие сутки зарегистрировано 3 новых заражения SARS-CoV-2 (в двух случаях речь идет о приехавших из-за границы) и ни одной смерти больного Covid-19, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР. Всего с начала эпидемии в конце 2019 года жертвами инфекции в Китае стали 4634 человека, подтверждено 83 545 заражений.

По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за сутки в Германии выявлено 422 новых случая инфицирования SARS-CoV-2. Общее число зарегистрированных случаев с начала эпидемии увеличилось до 196 096 человек. От последствий Covid-19 за сутки скончались 7 пациентов, общее число летальных исходов выросло до 9010.

Вторую ночь подряд в столице Чили — Сантъяго — продолжаются массовые беспорядки против антиэпидемиологических мер правительства. Протестующие строят баррикады, поджигают автомобили. Полиция применила для разгона протестующих водометы и слезоточивый газ. По последним данным, от Covid-19 в стране скончался 6051 человек.

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан прокомментировал предположения властей стран и экспертов относительно приближающейся второй волны коронавируса Covid-19.

"Уверенности в том, что придет вторая волна, нет", — заявил он журналистам. По его словам, новый рост числа заразившихся, фиксируемый в разных странах, следует рассматривать не как вторую волну, а как второй пик. Новый пик связан с тем, что ранее вирус была подавлен не до конца.

В связи с кризисом на фоне пандемии коронавируса французская авиакомпания Air France объявила о сокращении 7 500 рабочих мест. Тысяча из них приходится на долю ее дочерней компании HOP!. Французские власти, уже выделившие для спасения компании 7 млрд евро, призвали ее руководство отказаться от планов сокращения.

Число заболевших коронавирусом в Бразилии выросло до 1 539 081, сообщил Минздрав страны. За последние сутки выявлено 42 223 новых случая. Всего от Covid-19 в стране скончались 63 174 человека, за последние 24 часа -1290 пациентов.

Количество умерших с Covid-19 в российской столице увеличилось с 3904 до 3929. "В Москве скончались 25 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В Израиле за сутки выявили еще свыше 1 100 зараженных коронавирусом, сообщает The Times of Israel. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил в пятницу, что в стране вновь началась крупная вспышка заражений. Накануне глава государства объявил, что страна вернется к серии ограничений, которые ранее были сняты. Он предложил вновь ограничить число до 20 человек число присутствующих на молитвах в синагогах, церквях и мечетях, а также — на любых других собраниях в помещениях. Культурные мероприятия, бары, рестораны и клубы предложено ограничить 50 присутствующими в помещении единовременно.