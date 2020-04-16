Хроника пандемии: в США за 24 часа скончались 2569 человек
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В мире растет число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание Covid-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, случаи заражения новым вирусом выявлены в 210 странах и территориях. Инфицированы свыше 2 млн человек, от последствий заражения умерли свыше 134 000 человек.

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Больше всего жертв — в США. Они же занимают первое место в мире по быстроте распространения коронавируса. В США за 24 часа от Covid-19 скончались 2569 человек. Общее число летальных случаев составило 28 364. Накануне Дональд Трамп высказал предположение, что пик заболевания уже преодолен.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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