Хроника пандемии: во Франции резко возросло число смертных случаев
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В мире растет число инфицированных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, который вызывает опасную пневмонию Covid-19. По данным международной группы волонтеров Worldometers, этой инфекцией заразились уже более 4,7 млн человек на планете, ее жертвами стали более 313 000. Преодолеть заболевание сумели более 1,8 млн человек.

Во Франции за сутки число смертей от коронавируса увеличилось на 483, превысив 28 000, сообщает министерство здравоохранения. За день до этого за 24 часа было зафиксировано 96 летальных случаев.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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