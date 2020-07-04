Хроника пандемии: ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост случаев

В мире продолжается борьба с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 11,2 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого этим вирусом заболевания Covid-19 скончались более 530 000 человек, выздоровели более 6,4 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что прекращает испытания противомалярийного препарата гидроксихлорохин и комбинированного препарата против ВИЧ-инфекции лопинавир/ритонавир.
"Промежуточные результаты испытаний показывают, что гидроксихлорохин и лопинавир/ритонавир лишь незначительным образом либо вообще не снижают смертность госпитализированных пациентов с пневмонией Covid-19", — заявила ВОЗ.
Одновременно организация указала на рекордный рост числа заразившихся за сутки. За минувшие 24 часа в мире выявлено более 212 000 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Особенно много новых инфицированных зарегистрировано в США, Бразилии и Индии. Предыдущий рекорд по суточному показателю новых случаев был зафиксирован 28 июня (более 189 000). При этом число летальных исходов, связанных с заражением коронавирусом, остается стабильным и составляет около 5 000 в день.
В Сербии больницы для пациентов с Covid-19 загружены на 80-90 процентов, сообщил министр здравоохранения страны Златибор Лончар. Больше всего больных — в Белграде. Кроме того, сложная эпидемиологическая ситуация сложилась в городах Нови Пазар, Тутин, Kрагуевац, Вране, Иваница, Шапац и Чачак. С 6 июля на столичном стадионе "Арена" будут развернуты временные мощности для приема 500 пациентов, указал он далее.
Немецкие филиалы американской компании Starbucks не собираются снижать цены из-за временного понижения НДС, введенного в ФРГ из-за пандемии. Об этом пишет газета Der Tagesspiegel со ссылкой на электронное письмо из внутренней переписки партнеров Starbucks в Германии. Компания Amrest Coffee Deutschland, которая владеет почти всеми немецкими филиалами кофейни, обосновывает решение необходимостью соблюдать данные сотрудникам обещания, в частности о повышении зарплаты примерно на 5% в год.
Число заразившихся коронавирусом в Индии за минувшие сутки возросло на рекордный показатель 22 771 до порядка 648 000. В то же время 442 человека из инфицированных ранее скончались, число летальных исходов, таким образом, превышает 18 000.
Германская авиакомпания Lufthansa получила первый транш в 1 млрд евро из одобренного Еврокомиссией пакета государственной помощи. Речь идет о части кредита объемом в 3 млрд евро от банка развития KfW.
Карантинные меры в лагерях для беженцев в Греции продлены до 19 июля с целью сдержать распространение инфекции, сообщает министерство по делам миграции и убежища. Всего в республике вирус обнаружен у 3486 человек, 192 больных скончались.
В Беларуси число подтвержденных заражений достигло 63 270, сообщили в Минздраве страны (суточный прирост 273). За весь период распространения инфекции на территории страны, по официальным данным, умерли 418 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, 6 летальных исходов пришлись на последние сутки. Выздоровели и выписаны 50 669 пациентов, у которых ранее было подтверждено заболевание COVID-19.
В Иране ношение масок в общественных местах с 5 июля станет обязательным, заявил президент Хасан Роухани на заседании рабочей группы по борьбе с коронавирусом. По данным иранского Минздрава, каждые 13 минут в стране от коронавирусной инфекции умирает один человек, и каждые 33 секунды выявляется новое заражение вирусом. За истекшие сутки жертвами пандемии в Иране стали более 150 человек. Всего в стране зарегистрировано 235 429 инфицированных и 11 260 скончавшихся от Covid-19.
Глава правительства австралийского штата Виктория Дэниел Эндрюс распорядился установить локдаун для жителей нескольких домов в двух соседних районах Мельбурна. Меры вызваны всплеском новых заражений в штате (прирост за последние сутки 108) и будут действовать не менее 5 дней, что позволит специалистам провести тестирование всех жильцов этих домов. Доставка продовольствия будет обеспечена, заверил премьер штата.