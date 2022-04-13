Художницу в Петербурге отправили в СИЗО за замену ценников на листовки с новостями о Мариуполе
Foto: Valsts policija

Суд в Петербурге после пятичасового закрытого заседания отправил в СИЗО до 1 июня художницу и бывшую сотрудницу издания "Бумага" Сашу Скочиленко. Девушке грозит до 10 лет лишения свободы за то, что 31 марта она заменила ценники в магазине "Перекресток" на листовки с информацией о действиях российских военных в Мариуполе из новостных лент.

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Сколиченко обвиняют в распространении фейков о российских вооруженных силах. Ей инкриминируют ч.2 207.3 УК РФ, с отягчающим обстоятельством в виде мотива "политической вражды".

Эта статья, предусматривающая наказание до 10 лет колонии, вступила в силу 4 марта. Российский парламент экстренно одобрил поправки в УК после начала российского вторжения в Украину и массовой блокировки СМИ, освещающих войну.

Скочиленко признала факт распространения листовок, но вину не признает и отрицает, что распространяла ложную информацию.

По ходатайству следствия суд решил провести заседание в закрытом режиме, после чего публику и журналистов вывели из зала. "Я не ожидала такой поддержки, что столько людей придет. Мне все здесь внушают, что ты делаешь что-то плохое, если выступаешь за мир, но поддержка людей показывает, что это не так", — сказала "Бумаге" из железной клетки Скочиленко.

Девушку задержали 11 апреля. После обыска в ее квартире Скочиленко допрашивали до 3 часов ночи, а вечером 12 апреля следствие обратилось в суд с ходатайством о ее заключении под стражу.

Адвокат Дмитрий Герасимов представил суду справки о заболеваниях подзащитной и личные поручительства: за Сколиченко поручились депутаты Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский и Михаил Амосов, политик Лев Шлосберг и муниципальный депутат Сергей Трошин.

По данным "Бумаги", на Скочиленко донесла покупательница "Перекрестка", обратившаяся в полицию, — девушку нашли по видеокамерам. При этом судья ссылалась на то, что у девушки есть "друзья в Украине" и эмигрировавшая знакомая, передает "Бумага".

За акции в магазинах по размещению антивоенных листовок под видом ценников в Петербурге и других городах задерживали и других активистов, но им вменяли административную статью 20.3.3 КоАП о дискредитации армии.

Скочиленко писала на ценниках о погибших жителях Мариуполя. С начала войны в городе завязались самые тяжелые бои между вооруженными силами Украины и объединенными силами российской армии и самопровозглашенных "республик". В начале марта город фактически оказался в блокаде и в итоге — на грани гуманитарной катастрофы.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко во вторник заявил агентству Ассошиэйтед пресс, что за время войны в городе было убито больше 10 тыс. мирных жителей. "Трупы устилают улицы ковром", — сказал мэр в интервью. Сам он находится не в городе, его местонахождение не раскрывается, за исключением того, что он остается на территории Украины. Российские власти настаивают, что армия не обстреливает мирных жителей, а погибшие — жертвы провокаций "украинских националистов".

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BBC News Русская служба:

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