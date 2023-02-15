Human Rights Watch: Британия должна выплатить компенсацию коренному населению островов Чагос

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) заявила, что США и Великобритания виновны в насильственном перемещении в 1960-70-х годах коренного населения с островов Чагос в Индийском океане и назвала эти действия преступлением против человечности. Британские власти отвергли такую характеристику событий.

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В отчете правозащитников говорится, что расовые преследования и постоянное препятствование возвращению домой со стороны Великобритании при поддержке Вашингтона представляют собой "продолжающееся колониальное преступление".

Как считает HRW, Британия и США должны предоставить полное возмещение ущерба чагосскому народу, включая предоставление права вернуться жить на родине, считает HRW.

Что такое Чагос

Чагос — архипелаг из семи атоллов с более чем 60 тропическими островами в Индийском океане, находящийся примерно в 500 километрах к югу от Мальдив, на полпути из Африки в Индонезию.

Жители Чагоса — это в основном потомки рабов, насильно вывезенных на необитаемые в то время острова Чагос под французское, а затем британское правление в 18 и 19 веках. Чагос управлялся колониальной администрацией Великобритании как часть Маврикия.

Чагосцы — это отдельный народ с собственным чагосским креольским языком, музыкой и культурой, который уже несколько поколений живет на основных островах Чагос и атоллах Диего-Гарсия, Перос-Банхос и Саломон.

В HRW считают, что чагосцы должны считаться коренным народом в соответствии с африканскими и международными стандартами в области прав человека. Тысячи чагосцев сейчас живут по всему миру, в основном на Маврикии, в Великобритании и на Сейшельских островах.

Чьи острова?

Великобритания и Маврикий оспаривают государственную принадлежность архипелага, находящегося под контролем Лондона.

Британцы считают его британской территорией в Индийском океане. В маврикийской столице Порт-Луи утверждают, что Чагосский архипелаг — это часть Внешних островов Маврикия.

В 1965 году Маврикий уступил Великобритании контроль над архипелагом (включая Диего-Гарсию) в обмен на 3 млн фунтов (сегодня это примерно 74 млн фунтов). Теперь Маврикий утверждает, что его заставили отдать острова в обмен на независимость.

В 1966 году Лондон сдал Диего-Гарсия, самый большой из 60 небольших островов архипелага Чагос, в аренду США на 50 лет, где американцы позже построили крупную военную базу. Коренных жителей тогда выселили из своих домов.

Большую часть населения Чагоса без какой-либо компенсации выслали на Маврикий, расположенный в полутора тысячах километров к юго-западу. Некоторые переехали на Сейшельские острова и в Великобританию.

Маврикий, ставший независимой страной Содружества в 1968 году, давно борется за возвращение островов и заручился международной поддержкой.

В 2019 году Международный суд ООН поддержал его требования и постановил, что Великобритания должна отказаться от контроля над архипелагом.

В том же году Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, признающую, что архипелаг Чагос является неотъемлемой частью территории Маврикия, и рекомендовала Великобритании в течение шести месяцев вывести войска.

В ноябре 2022 года Великобритания согласилась на переговоры о будущем островов. В январе премьер-министр Маврикия заявил, что переговоры о суверенитете Чагоса начались.

"Полные и безоговорочные извинения"

Human Rights Watch сообщила о преследовании населения Чагоса в своем 106-страничном докладе "Насильственное перемещение чагосцев Великобританией и США и продолжающиеся колониальные преступления".

Доклад составлен на основе многочисленных интервью с чагосцами, а также официальными лицами Великобритании, США и Маврикия и включает широкий спектр официальных документов.

В докладе HRW содержится призыв к Великобритании немедленно отменить запрет на возвращение жителей Чагоса на родину и вместе с США обеспечить финансовую и прочую поддержку восстановления островов.

В документе говорится, что компенсацию следует выплатить "каждому поколению" населения Чагоса, а король Карл III должен принести полные и безоговорочные извинения.

Авторы доклада призывают США "обеспечить расследование этих преступлений против человечности и привлечение к ответственности лиц и государственных институтов, несущих наибольшую ответственность".

Бернадетт Дюгассе, представитель организации Chagossian Voices ("Голоса чагосцев"), родившаяся на острове Диего-Гарсия, пытается в судебном порядке оспорить результаты переговоров о передаче прав собственности на том основании, что они не согласовывались с народом Чагоса. Она поддержала выводы доклада.

"Власти Великобритании по-прежнему не рассматривают нас как людей с правами, — сказала она. — Меня вышвырнули на Сейшельские острова, правительство Маврикия так и не признало нас, и мы так и не получили никакой компенсации. Я согласна с тем, что нам должны компенсировать ущерб и позволить вернуться на наши острова".

Представитель Министерства иностранных дел Великобритании сказал: "Мы уважаем работу, которую Human Rights Watch проводит по всему миру, но мы категорически отвергаем такую характеристику событий. Великобритания ясно выразила свое глубокое сожаление по поводу того, как чагосцы были вывезены с британской территории в Индийском океане в конце 1960-х и начале 1970-х годов".

"Мы по-прежнему привержены поддержке чагосцев, в том числе посредством значительного пакета поддержки и нового механизма получения британского гражданства для чагосцев, запущенного в ноябре прошлого года", — заявил представитель форин-офиса.