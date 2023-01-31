Human Rights Watch: ВСУ обстреливали запрещенными противопехотными минами позиции российских войск в Изюме

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) опубликовала доклад, в котором утверждается, что украинские военные во время российской оккупации Изюма обстреливали город артиллерией с противопехотными минами ПФМ-1 советского производства. Эти боеприпасы запрещены международной конвенцией, к которой присоединилась и Украина, при этом аналогичное оружие, подчеркивается в докладе, многократно использовала российская сторона. В ответ Киев заявил, что ВСУ не применяют запрещенные противопехотные мины. "Медуза" пересказывает самое важное из доклада HRW.

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Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала Киев расследовать случаи, когда ВСУ предположительно применяли реактивные противопехотные мины в окрестностях города Изюма Харьковской области, который в 2022-м почти полгода был оккупирован Россией.

Как утверждается в докладе организации, правозащитникам удалось задокументировать "многочисленные свидетельства" использования мин ПФМ-1 с помощью реактивной артиллерии. Ранее в течение 2022 года HRW также неоднократно фиксировали применение противопехотных мин российской армией в Украине (не ПФМ-1, но аналогичные по действию; об этом читайте ниже).

Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1 и ПФМ-1С) неизбирательного действия, также известная как "Лепесток" или "мина-бабочка", устанавливается средствами дистанционного минирования, в том числе при помощи авиации, артиллерии или систем залпового огня. Кассетный боеприпас раскрывается в воздухе при срабатывании небольшого заряда, после чего рассеивает вокруг 312 мин ПФМ.

Внутри каждой мины — 37 граммов жидкого взрывчатого вещества. Она срабатывает при нажатии на корпус. Поражение человеку наносится за счет травмирования нижней части ноги. При взрыве практически не образуется убойных осколков, за исключением металлических деталей механизма в центральной части мины.

Мины ПФМ-1С оснащены устройством самоликвидации, которое должно срабатывать в течение 40 часов, но оно часто дает сбой, поэтому боеприпасы годами остаются лежать на земле, продолжая представлять серьезную опасность.

Мина "Лепесток" производилась в СССР, стояла на вооружении армий России, Украины, Беларуси.

В 1997 году принята Конвенция о запрете противопехотных мин (Оттавский договор), предусматривающая полное уничтожение всех запасов противопехотных мин. К договору присоединились 164 государства, включая Украину и Беларусь. Россия, а также США, КНР и Индия, не подписали конвенцию.

По итогам 2020 года Украина докладывала в ООН, что ей предстоит уничтожить еще 3,3 миллиона мин ПФМ, которые хранятся на ее складах.

"Есть основания полагать, что украинские военные разбросали противопехотные мины на обширной территории в районе города Изюм, что привело к жертвам среди гражданского населения и до сих пор представляет серьезную угрозу. Российские войска в Украине неоднократно применяли противопехотные мины и совершали зверства, но это не оправдывает применение Украиной запрещенного оружия, — заявил глава отдела HRW по видам вооружений Стив Гус. — Любое применение противопехотных мин является незаконным".

"Украина должна провести тщательное расследование и принять необходимые меры, чтобы исключить применение этого неизбирательного оружия, — также добавил Гус. — Кроме того, украинские власти должны обеспечить, чтобы гражданские лица или их семьи, пострадавшие или погибшие из-за этого неизбирательного оружия, получили необходимую помощь".

Организация также обратилась к Москве с призывом присоединиться к Конвенции о запрете противопехотных мин (Оттавский договор, принят еще в 1997 году; к нему присоединились Украина и Беларусь, но не Россия) — и провести расследование применения противопехотных мин российской армией. Human Rights Watch не обнаружила свидетельств того, что российские военные применяли в Изюме или где-либо еще мины именно такого типа, однако задокументировала ряд случаев, когда российские военные использовали запрещенные противопехотные мины восьми других типов: МОБ, МОН-50, МОН-100, ОЗМ-72, ПМН-4, ПОМ-2, ПОМ-2Р и ПОМ-3.

После окончания российской оккупации Изюма, в период с 19 сентября по 9 октября, сотрудники Human Rights Watch опросили свыше ста человек в этом украинском городе, в том числе свидетелей и жертв применения фугасов, спасателей, врачей и взрывотехников. Все опрошенные подтвердили, что либо сами видели лежащие на земле мины, либо лично знают пострадавших от подрыва на минах, либо видели предупреждения о минах в период российской оккупации, либо сами пострадали от мин.

Правозащитники установили девять мест в Изюме и его окрестностях, где применялись противопехотные мины, а также установили личности 11 пострадавших от ПФМ.

Медицинские работники сообщили, что во время и после российской оккупации оказали помощь примерно 50 местным жителям, в том числе пятерым детям, получившим ранения предположительно при подрывах на противопехотных минах. В половине случаев врачам пришлось ампутировать стопы или нижние части ног. Некоторые местные пострадали, пытаясь самостоятельно обезвредить мины. Один пострадавший, 77-летний мужчина, умер через несколько дней после того, как подорвался на мине на своем участке.

В HRW добавили, что не располагают сведениями о возможных российских военных потерях в результате применения ПФМ.

Где в Изюме, по утверждению HRW, применялись мины "Лепесток"

В семи из девяти задокументированных случаев обнаружены физические следы взрывов, включая фрагменты мин и металлических кассет или даже неразорвавшиеся боеприпасы. В двух других местах о минах рассказывали свидетели.

В шести местах, согласно описаниям очевидцев, атаки производились как дистанционное минирование территории с помощью реактивной артиллерии. В трех местах сотрудники HRW нашли ракетные части от реактивных снарядов системы "Ураган".

"Ориентация застрявших в земле ракетных частей, направление от удара по зданию, а также обнаружение в пределах 35 километров (максимальная дальность полета этих снарядов) указывают, что они были выпущены с территории, подконтрольной украинским войскам", — утверждается в докладе. Как напоминают в HRW, во время российской оккупации Изюма ВСУ контролировали территорию, расположенную к северо-западу, западу, юго-западу и югу от города. Украинские позиции находились достаточно близко к Изюму, чтобы обстреливать город реактивными снарядами "Ураган" с минами ПФМ.

Во всех девяти случаях территории были заминированы вблизи российских военных объектов, что указывает на то, что они и были целью минирования.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Опрошенные правозащитниками жители Изюма рассказали, что российские военные и оккупационные власти развешивали объявления и раздавали листовки, предупреждающие об опасности мин. Кроме того, российские военнослужащие занимались разминированием в общественных местах и частных владениях, а также вывозили некоторых пострадавших от мин на лечение в Россию, утверждают свидетели.

"Все эти действия плохо согласуются с предположением, что минирование производилось российской стороной, — заключают правозащитники. — Теоретически россияне могли бы обстреливать территорию, где находились российские военные и украинское гражданское население. Но сценарий, при котором российские войска на протяжении пяти месяцев многократно обстреливают снарядами с противопехотными минами районы расположения собственных военных на территории, которую они не собирались оставлять, представляется крайне маловероятным".

После ухода российских военных из Изюма 10 сентября Human Rights Watch не зафиксировали новых случаев применения ПФМ в этом районе, однако местные жители продолжали подрываться на ранее установленных противопехотных минах.

Взрывотехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины рассказали HRW, что мины в Изюме лежали буквально "повсюду" и они перестали считать их, когда число обезвреженных боеприпасов перевалило за три тысячи. По оценке одного из специалистов, для того чтобы полностью очистить территорию Изюма от неразорвавшихся боеприпасов, потребуются десятки лет.

Список мест

Территория возле детского сада № 12, центральный район Изюма. 12 жителей Изюма находили летом 2022 года мины в этом районе, где располагалось как минимум одно здание, в котором дислоцировались российские военные. После появления мин российские военные ходили по улицам, искали и расстреливали мины с небольшого расстояния. "Российские военные все время ходили по улицам, — рассказывает местный житель. — Они сами ходили и искали мины, но иногда бывало и так, что люди из домов просили их зайти к ним в огород [и обезвредить мины]".

Изюмская центральная больница, центр города. С начала оккупации российские военные заняли здание в центре больничного комплекса, используя его для лечения военнослужащих. Работники больницы рассказали, что мины неоднократно разбрасывали на территории комплекса. "Я помню, как эти „лепестки" валялись по всей больнице, — рассказывает одна из сотрудниц. — Это началось в июне — не помню какого числа. Утром „лепестков" еще не было, а в середине дня мы вышли — и они уже повсюду лежат, темно-зеленые такие". По ее словам, неразорвавшиеся мины продолжали находить вплоть до сентября. О случаях подрывов на территории больницы неизвестно.

Южная часть Изюма, центральный район. Этот район массово минировали в июле и августе. После обстрелов российские военные рекомендовали людям не выходить из домов, поскольку мины будут продолжать взрываться в течение 72 часов. Одна из местных жительниц рассказала, что лишилась правой ноги после подрыва на мине в августе; ей оказали первую помощь россияне, а затем отвезли в больницу в Белгороде. После лечения она выехала в Беларусь, а затем в Германию, где продолжает реабилитацию.

Северные районы правобережной части города, центральный район. На так называемом правом берегу мины сбрасывали минимум дважды летом; в частности, на улице Героев-Чернобыльцев и на набережной. Один местный житель лишился нижней части правой ноги, случайно наступив на мину 16 августа. Российские солдаты отвезли его в изюмскую больницу, а затем переправили на лечение в РФ. Через две недели он вернулся домой.

Район к югу от улицы Шекспира. На северо-западной окраине Изюма много мин было разбросано накануне освобождения города 9 сентября, особенно в районе Цусимской улицы. HRW нашла трех местных жителей, подорвавшихся на минах. Двоим пришлось ампутировать нижнюю часть ноги. Многие очевидцы утверждают, что во время минирования российские военные еще находились в городе. Как минимум одному пострадавшему они оказали медицинскую помощь; также россияне обезвреживали мины.

Район возле школы № 6. Российские военные использовали школу в качестве своей базы. 20 местных жителей рассказывают, что этот район был "сильно заминирован" 10 сентября. У одного из местных жителей обстрелом повредило дом, после чего он еще подорвался на мине и лишился ноги. Российские военные ему не помогли — в этот момент они спешно уезжали из города. После прихода украинских военных местные жители самостоятельно собрали в этом районе больше 200 мин.

Foto: SIPA/Scanpix/LETA

Что говорят украинские власти

3 ноября Human Rights Watch направила запросы в Минобороны, МИД и офис президента Украины, попросив о встрече насчет применения противопехотных мин ПФМ в районе Изюма.

24 ноября правозащитники получили письменный ответ от заместителя министра обороны Украины Александра Полищука. В нем не было конкретных ответов ни на один из заданных вопросов, но указывалось, что ВСУ соблюдают все имеющиеся международные обязательства, в том числе запрещающие применение противопехотных мин. "До окончания войны и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины никаких комментариев по поводу сообщений о применяемых Украиной видах оружия даваться не будет", — заявил представитель ведомства.

Полищук также отметил, что российские военные "массово применяют противопехотные мины против гражданского населения Украины".

В тот же день состоялось заседание стран — участниц Оттавского договора, на котором Украина заявила, что является "ответственной стороной" договора и "никогда не рассматривала" возможность применения имеющихся у нее запасов противопехотных мин для оборонительных целей.

Правозащитные организации не впервые обвиняют Украину в нарушении законов войны. В августе 2022 года Amnesty International (расследующая и военные преступления россиян) выпустила доклад о том, что военные ВСУ создают базы в жилых районах, в том числе в школах и больницах. В организации подчеркнули, что такая практика "никоим образом не оправдывает неизбирательные российские атаки".

Доклад вызвал резко негативную реакцию жителей Украины. Его раскритиковали украинские власти. Президент Владимир Зеленский обвинил организацию в "аморальной избирательности". В Amnesty ответили, что сожалеют "о причиненной боли". После публикации доклада глава украинского офиса Amnesty Оксана Покальчук ушла в отставку.

Как Россия применяет кассетные бомбы, запрещенные большинством стран

Согласно данным ежегодного доклада Cluster Munition Monitor, выпущенного в августе 2022 года международной инициативой по борьбе с кассетными боеприпасами Cluster Munition Coalition, российские военные сотни раз применяли такие бомбы в ходе вторжения в Украину.

Правозащитники зафиксировали российские обстрелы кассетными боеприпасами по меньшей мере в десяти из 24 регионов Украины: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

В то же время ВСУ могли использовать кассетные боеприпасы по крайней мере трижды: в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях, отмечали авторы того доклада.

Официально Россия не отрицает применения кассетных боеприпасов, считая его допустимым (Москва не стала подписывать конвенции ни о кассетных боеприпасах, ни о запрете противопехотных мин).

По подсчетам Cluster Munition Coalition, в результате российских обстрелов кассетными бомбами погибли по меньшей мере 215 мирных украинцев и еще 474 получили ранения.

Власти Украины и международные наблюдатели сообщали, что российская армия сбрасывала кассетные боеприпасы на гражданские объекты и жилые массивы. Москва это отрицает, утверждая, что наносит удары только по объектам военной и энергетической инфраструктуры (это неправда).

В июне 2022 года Human Rights Watch обвинила Россию в применении запрещенных противопехотных мин в ходе боевых действий в Украине, в том числе в использовании впервые в практике мин ПОМ-3, устанавливающихся посредством стрельбы реактивными снарядами. Тогда правозащитники заявили, что применение наземных мин в Украине не только угрожает населению, но и препятствует сельскохозяйственным работам. По данным HRW, наземные мины применялись пророссийскими сепаратистскими силами на востоке Украины в Донецкой и Луганской областях еще в 2014-2015 годах.