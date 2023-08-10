"И на мне есть доля ответственности". Сооснователь "Яндекса" публично выступил против вторжения в Украину

Сооснователь российской IT-компании "Яндекс" Аркадий Волож выступил против полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом сказано в заявлении предпринимателя, которое его представители передали в редакции The Bell и "Медузы".

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"Я категорически против варварского вторжения России в Украину, где у меня, как и у многих, есть друзья и родственники. Я в ужасе от того, что каждый день в дома украинцев летят бомбы. Несмотря на то, что с 2014 года я не живу в России, я понимаю, что и на мне есть доля ответственности за действия страны", — заявил Волож.

Бизнесмен впервые с февраля 2022 года выступил с публичным заявлением по поводу войны в Украине. Это произошло на фоне разразившегося ранее скандала — пользователи Twitter обнаружили, что на своем личном сайте Волож назвал себя "родившимся в Казахстане израильским предпринимателем", умолчав о роли в создании главного российского IT-гиганта.

За почти полтора года полномасштабной войны РФ против Украины сооснователя "Яндекса" часто критиковали за то, что он не высказал свою позицию касательно вторжения. "Было много причин, по которым мне приходилось молчать. Можно спорить о своевременности моего заявления, но не о его сути. Я против войны", — подчеркнул предприниматель.

Как отмечает "Агентство", Волож стал четвертым участником российского рейтинга Forbes, открыто осудившим развязанную Кремлем войну — в феврале 2022 года с подобными заявлениями выступили Михаил Ходорковский, Олег Тиньков и частный инвестор Андрей Бородин. Еще 19 богатейших российских бизнесменов сделали более обтекаемые заявления о вреде войны и недопустимости гибели людей, но не критиковали решение властей РФ.

По словам Воложа, после начала полномасштабного вторжения он сосредоточится на поддержке "талантливых российских инженеров, которые решили покинуть страну и начать новую жизнь".

Волож основал "Яндекс" в конце 1990-х годов вместе с Ильей Сегаловичем, в 2000-м он занял должность генерального директора компании, спустя 14 лет перешел на пост главы холдинга. В 2021 году Forbes оценивал состояние предпринимателя в 2,3 млрд долларов, бизнесмен занимал 64-место в списке богатейших российских бизнесменов.

После введения против Воложа санкций ЕС в июне 2022 года бизнесмен покинул руководящие должности в "Яндексе", а в конце года объявил о полном уходе из компании, которую основал.