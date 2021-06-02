Ицхак Герцог избран новым президентом Израиля

Ицхак Герцог стал одиннадцатым президентом Израиля. Он был избран тайным голосованием на заседании Кнессета, сообщает издание Times of Israel.

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В своей первой речи после избрания президентом Ицхак Герцог говорит, что намерен "строить мосты" внутри израильского общества и для укрепления связей с еврейской диаспорой, поощрять предпринимательство, "бороться с антисемитизмом и ненавистью к Израилю" и "сохранять основы демократии".

"С трепетом я принимаю на себя огромную ответственность, которую вы возложили на меня. Я принимаю привилегию служить всему израильскому обществу", — заявил он.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поздравил Герцога с избранием и пожелал ему удачи "от имени всех граждан Израиля".

Герцог — сторонник мирного урегулирования палестино-израильского конфликта по принципу "два государства для двух народов". Ранее занимал посты председателя левоцентристской партии "Авода", лидера оппозиции в Кнессете и министра социального обеспечения.

С 2018 года Герцог руководит Еврейским агентством для Израиля "Сохнут", которое занимается репатриацией в Израиль. Его отец Хаим Герцог был шестым президентом Израиля в 1983–1993 годах.