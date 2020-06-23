Игрушки вместо оппозиционеров. В Петербурге прошел необычный митинг

Активисты движения "Весна" организовали митинг против поправок в Конституцию РФ, на котором главными оппозиционерами стали игрушки. После этого петербургская полиция пришла к активистке, которая фотографировала акцию, чтобы "поговорить" о ее гражданской позиции, сообщает портал телеканала "Дождь".

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Сотрудники уголовного розыска приходили к пресс-секретарю движения "Весна" Соне Уляшевой. Девушка была фотографом акции "Игрушечный наномитинг" против поправок в Конституцию.

Полицейские пришли по адресу ее прописки и заявили, что у нее "есть гражданская позиция", о которой они хотят поговорить, сообщили представители движения. Они рассказали, что правоохранительные органы спрашивали про "игрушечный митинг".

Акция прошла 21 июня на Марсовом поле. Поскольку любые массовые мероприятия из-за коронавируса невозможны, против поправок в Конституцию и грядущего голосования по ним выступили игрушки, которые держали в руках плакаты "Пластмассовый мир победил", "Мы вам не игрушки", "Кукловоду пора выйти из игры".

Ранее Соне Уляшевой назначили штраф в 4 тыс. руб. из-за одиночного пикета в поддержку находившегося под арестом журналиста Ильи Азара. Протокол был составлен за нарушение самоизоляции.

Этот плебесцит игрушечней нас! Сегодня на Марсовом поле прошел маленький митинг. Игрушки выразили недовольство грядущим голосованием. Потом по всему центру состоялись пикеты. Присоединяйтесь к нанопротесту и проводите свои акции! #маленькийпротест pic.twitter.com/oium5T4Pef — Движение Весна (@spb_vesna) June 21, 2020



