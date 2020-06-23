Игрушки вместо оппозиционеров. В Петербурге прошел необычный митинг
Foto: LETA

Активисты движения "Весна" организовали митинг против поправок в Конституцию РФ, на котором главными оппозиционерами стали игрушки. После этого петербургская полиция пришла к активистке, которая фотографировала акцию, чтобы "поговорить" о ее гражданской позиции, сообщает портал телеканала "Дождь".

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Сотрудники уголовного розыска приходили к пресс-секретарю движения "Весна" Соне Уляшевой. Девушка была фотографом акции "Игрушечный наномитинг" против поправок в Конституцию.

Полицейские пришли по адресу ее прописки и заявили, что у нее "есть гражданская позиция", о которой они хотят поговорить, сообщили представители движения. Они рассказали, что правоохранительные органы спрашивали про "игрушечный митинг".

Акция прошла 21 июня на Марсовом поле. Поскольку любые массовые мероприятия из-за коронавируса невозможны, против поправок в Конституцию и грядущего голосования по ним выступили игрушки, которые держали в руках плакаты "Пластмассовый мир победил", "Мы вам не игрушки", "Кукловоду пора выйти из игры".

Ранее Соне Уляшевой назначили штраф в 4 тыс. руб. из-за одиночного пикета в поддержку находившегося под арестом журналиста Ильи Азара. Протокол был составлен за нарушение самоизоляции.


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